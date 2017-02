MÃ¼nchendorf

Die Firma Habegger – die „Mutter“ ist Schweizerin – ist seit drei Jahrzehnten im Geschäft, entwickelt, plant und realisiert mediale Erlebniswelten. Seit fünf Jahren gibt’s den Österreich-Ableger, in diesem Geschäftsfeld größter Anbieter des Landes.

Begonnen hat das Team auf den „Fleischmann“-Gründen in Mödling, ehe man NÖ mangels Erweiterungsflächen kurzfristig untreu wurde und die Zelte in Wien-Simmering aufschlug. Seit zwei Jahren ist Habegger im Industriegebiet Münchendorf zu Hause.

Ebendort befinden sich Werkstätten, Logistikbereiche, die Projektleitung und die klassischen administrativen Büros, wie Habegger-Österreich-Geschäftsführer Tibor Fehle im NÖN-Gespräch erklärt. Von Münchendorf aus wird ganz Österreich beliefert, „Habegger“ ist fast überall drin: 16 Bühnen am Donauinselfest, Opernfestspiele St. Margarethen, Silvesterpfad, Amadeus-Award. Auch in der Hofburg, der Stadthalle, den Sophiensälen oder im Allianz-Stadion ist Habegger erster Ansprechpartner, wenn es um Bühnen, Licht, Ton, Eventtechnik geht.

Bei der Jury blieb Eindruck

Aktuell hat Münchendorf eine „ausgezeichnete“ Firma im Ort: Fehle war in der Vorwoche in Dublin mit dabei, als der „Global Event“-Award überreicht wurde. Die Umsetzung der Gala-Veranstaltung für BWT (Europas Nr. 1 im Bereich Wassertechnologie) – Kunde war die „Grasl & Partner Event- und Marketing GmbH“ – hat bei der Jury Eindruck hinterlassen. „Wir haben den größten LED-Schirm, der jemals bei einem Businessevent zu sehen war, eingesetzt; 62 Meter breit. Mit einer Tür in der Mitte.“ Ganz zu schweigen von den Wasserprojektionen, dem artistischen und multimedialen Konzept.

Der Standort Münchendorf mit den fast 40 Mitarbeitern sei „von der Infrastruktur her hervorragend. Man ist gleich auf der Autobahn“. Zudem habe die Gemeinde mit der Asphaltierung der Straße und dem kommenden Internet-Ausbau gezeigt, dass „sie für uns da ist“, bedankt sich Fehle.