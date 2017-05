MÃ¼nchendorf

Seit Ende Jänner gibt es in Münchendorf kein Post-Service mehr. Bekommt man also ein Paket und ist nicht Zuhause, ist der Empfänger gezwungen nach Ebreichsdorf zu fahren. ‚Das stößt vielen Münchendorfern Sauer auf, denn die Postfiliale in Laxenburg wäre deutlich näher. Die Gemeinde zeigt sich nun bemüht, mit der Post in Kontakt zu treten und eine neu Lösung herbeizuführen.

Doch bei Post verweist man auf geltende Ordnungssysteme, die sich nicht nach Bezirksgrenzen sondern nach Postleitzahlen richten. Darüber hinaus sieht man bei der Post sogar Vorteile durch die Paket-Hinterlegung in Ebreichsdorf.

Welche Vorteile das sind und warum man in Münchendorf die Filiale in Laxenburg bevorzugen würde in der Printausgabe und im E-Paper der Mödlinger NÖN.