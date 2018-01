In der Jubiläumssaison (20.) der freien Theatergruppe „teatro“, die seit 2011 das Publikum im Mödlinger Stadttheater gastiert, fallen im Rahmen von Castings die letzten personellen Entscheidungen. Wer die Hauptrolle in „Alice im Wunderland“ frei nach Lewis Carroll bekleiden wird, steht schon seit Langem fest – die NÖN berichteten: Nina Hafner, das 16-jährige Multitalent aus Münchendorf.

Trotz ihrer jungen Jahre verfügt Nina schon über jede Menge Erfahrung. 2014 holte sie beim „Kiddy Contest“ Silber, ihr schauspielerisches Talent stellte sie in der ORF-Serie „Die Detektive“ und in einer Folge von SOKO Kitzbühel unter Beweis. Und in „Peter Pan – forever young“ (2015) sowie „Der kleine Prinz“ (2017) schnupperte Nina „teatro“-Luft.

Die Münchendorferin, die aktuell für „Showtime“, der Jugendgruppe des „Vienna English Theaters“, probt, geht mit der Hauptrolle in „Alice im Wunderland“ ein Traum in Erfüllung: „Alice ist ein sehr liebes, aber auch freches Kind, das mutig durchs Leben marschiert und sich für andere einsetzt. Und sie ist auch ein verträumtes, fantasievolles Kind. Viele Kinder sind verträumt, ich war und bin es auch. Leider werden diese Kinder oft von Lehrern und Eltern stark dafür kritisiert und die Erwachsenen haben dann das Gefühl, diese Kinder müssten unbedingt ernsthafter werden. Ich finde es sehr schade, dass oft nicht erkannt wird, wie wichtig es für Kinder ist, auch verträumt sein zu können und wie schön und wichtig Erlebnisse in der eigenen Fantasiewelt sind. Das Stück soll diesen Kindern und den Eltern Mut zur Fantasie machen.“

Zudem spielt Nina „gerne für Kinder. Sie verstecken ihre Emotionen nicht. Wenn sie lachen oder ergriffen sind, ist das das Schönste, was einem Schauspieler passieren kann“.

Premiere (=Uraufführung) der „Alice im Wunderland“-Produktion des teatro-Ensembles ist am 18. Juli um 18 Uhr im Mödlinger Stadttheater.

www.nina- hafner.com

www.teatro.at