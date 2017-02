MÃ¼nchendorf

Die Grundsatzpositionen wurden schon im vorigen Jahr abgeklärt: War die ÖVP in der Ur-Variante noch davon überzeugt, das Wohnhaus in Eigenregie errichten zu können, plädierte die SPÖ dafür, einer Tochter der „Wien Süd“ mit dem Neubau zu beauftragen.

Die Liste „Pro Münchendorf“ in Gestalt von Herbert Beywinkler übernahm es, eine Kostenkalkulation zu erstellen um abschätzen zu können, ob ein Bau in Eigenregie tatsächlich kostengünstiger käme. Das Ergebnis fiel jedoch eindeutig für die Errichtung des Wohnhauses durch eine Genossenschaft aus. Das überzeugte auch die ÖVP. Diese wiederum sprach sich dafür aus, noch weitere Genossenschaften zur Anbotslegung einzuladen und plädierte für eine öffentliche Ausschreibung. Das wurde auch in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen.

Beywinkler übernahm es, die Ausschreibung vorzubereiten. Die Anbotsfrist ist mittlerweile abgelaufen und es liegen drei Angebote auf dem Tisch, über die der Bauausschuss in Kürze beraten wird.

"Jedes dieser drei Projekte hat Vor- und Nachteile"

Vorsitzende Vizebürgermeisterin Helga Reisenauer, SPÖ, und Herbert Beywinkler haben schon Einsicht in die Pläne genommen. Reisenauer erklärt: „Jedes dieser drei Projekte hat Vor- und Nachteile. Wir sollten uns jedoch bewusst sein, dass wir von sozialem Wohnbau reden. Viele der Mieter zahlen jetzt eine sehr geringe Miete, die können sich Mieten von 700, 800 Euro sicher nicht leisten.“

Reisenauer erinnert auch an das Mietrecht das besagt, dass Sozialfällen eine gleichwertige Wohnung zur Verfügung zu stellen ist. „Vier von sieben Mietern der Hauptstraße Nr. 1 zahlen bis jetzt eine extrem niedrige Miete“, so die Vizebürgermeisterin.

Beywinkler, ebenfalls im Bauausschuss vertreten, ist trotzdem zuversichtlich, dass die Ausschussmitglieder zu einer einvernehmlichen Lösung kommen werden. „Egal, wie billig wir bauen, es ist kaum vorstellbar, dass der Mietpreis für einen Neubau im Vergleich zu einer Substandardwohnung gleich bleiben kann. Es obliegt der Gemeinde, Richtlinien zu beschließen, damit jene, die es wirklich brauchen, entsprechende Zuschüsse zu ihren Mieten bekommen.“