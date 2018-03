Laut Staatsanwaltschaft hat der 46-jährige Angeklagte am 10. November vor einem Kreisverkehr seinen Pkw quergestellt und das nachkommende Opfer in seinem Wagen mit einer Eisenstange bedroht.

Verteidiger Rudolf Mayer wies daraufhin, dass die Eisenstange ein Kabelstrang gewesen sei: „Meinem Mandanten sind die Nerven durchgegangen, aber er hatte sicher keine Eisenstange, mit der er das Auto beschädigt hat.“

"Ich wollte mit ihm reden"

Der Angeklagte schilderte die Sache so: „Ich war mit meiner Gattin in der Früh am Weg in die Arbeit auf der A3, der andere kam von rechts, schnitt rein. Ich hab die Lichthupe betätigt und fuhr an ihm vorbei. Bei der Abfahrt Münchendorf kam er wieder von hinter heran und schnitt vor mir rein. Ich hab ihn am Zubringer nach Münchendorf überholt, er fuhr zwischendurch sicher 140 und hat sehr unüberlegt überholt. Ich blieb vor der Einfahrt zum Kreisverkehr stehen, er war noch 150 Meter entfernt und auch schon langsamer.“

Auf die richterliche Frage, warum er denn ausgestiegen sei, antwortete der 46-Jährige: „Ich wollte mit ihm reden und dass er sich entschuldigt. Das Eisenrohr war ein Kabelstrang, den nahm ich mit, weil ich dachte, er ist betrunken.“ Das Opfer gab an, dass der Angeklagte auf der A3 sehr knapp aufgefahren sei und aufgeblendet habe. „Ich hab ihm eine Geste gezeigt, um ihn zu beruhigen. Vielleicht hat er das missverstanden.“ Der vorbestrafte Angeklagte wurde zu sieben Monaten Haft verurteilt.