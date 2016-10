MÃ¼nchendorf

„An vorderster Front war ich lange genug“, so begründet Fritz Aumann seinen Rückzug aus der Gemeindepolitik. Dabei macht er kein Hehl daraus, dass seine Sympathien immer der FPÖ galten – auch als die Ereignisse in Knittelfeld die Blaue Welt spaltete. Den jüngeren FPÖ-Mitglieden möchte Aumann weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, denn die Gemeinde liegt ihm immer noch sehr am Herzen.

Er hofft, dass sich doch noch Investoren finden, damit der mittlerweile öde, ungepflegte Platz vor dem Gemeindeamt belebt wird. Im besten Fall durch eine Apotheke. Doch dieses Projekt scheiterte bis jetzt an der fehlenden Niederlassungsbewilligung, weil die nächstgelegene Apotheke in Laxenburg kilometermäßig zu nahe ist.