Nicht nur zukünftige Generationen schulpflichtige Kinder sollen von der Erweiterung des Schulgebäudes profitieren. Die zuständige ÖVP-Gemeinderätin Doris Kirstorfer erklärt: „Die multifunktionale Nutzung des Schulzubaues, vor allem der Schulaula, stand von Anfang an an erster Stelle bei unseren Überlegungen. Und wir haben noch vor der eigentlichen Planungsphase im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses ,G 21’ versucht, so viele Münchendorfer wie möglich zu erreichen und in dieses Projekt einzubinden, natürlich auch die Lehrer und die Direktorin.“

Von Fehlern der Vergangenheit habe man gelernt, eine Schulaufstockung war aufgrund der bestehenden Bauweise nicht möglich. Den Zubau kann man sich wie ein Baukastensystem vorstellen, dessen Module sich zum Beispiel nahtlos übereinander und nebeneinander stapeln lassen.

Architekt Bernhard Holletschek gibt zu: „Es war auch für mich als Planer die Herausforderung, die Schule so mehrfach nutzbar zu gestalten, wie es sich meine Auftraggeber gewünscht haben.“ Auch die Musikschule wird in den Zubau integriert, ein Generationenhaus fügt sich an den Rodelhügel an, und auch andere Vereine sollen in der neuen Schule ihre Aktivitäten ausüben können.

Am bestehenden Altbau wird sich nicht viel ändern. Lediglich die Garderoben werden zu Lerninseln umfunktioniert, eine neue, zentrale auf Holzfüßchen „schwebende“ Garderobe wird das Rückgrat des ganzen Schulkomplexes, das alle Elemente miteinander verbindet. Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, denkt bereits weiter. „Wir haben auf der einen Seite der Schule die Tennisplätze, auf der anderen den Fußballplatz. Ich hoffe, es wird möglich sein, den Kindern in der Schulfreizeit einen Besuch entweder des Tennisvereines oder des Fußballvereines zu ermöglichen.“

Denn die Ganztagesvolksschule Münchendorf wird als offene und als verschränkte Schulform geführt. Die Kinder sind, je nach gewählter Betreuung, bis längstens 17 Uhr in der Schule.