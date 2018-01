Spatenstich für neues Katastrophenhilfezentrum.

Das Rote Kreuz Niederösterreich setzt mit der Spatenstichfeier am 20. Jänner den nächsten Schritt zum Ausbau der Katastrophenhilfezentren in Niederösterreich: mit dem Spatenstich startet der Bau des Logistikzentrums für Großunfälle und Katastrophenhilfe Niederösterreich Süd in Münchendorf, dem zweiten der neuen Katastrophenhilfezentren nach der Eröffnung in Tulln. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant.