MÃ¼nchendorf

Während in ganz Österreich um die optimale Schulform gestritten wird, hat es in Münchendorf Direktorin Petra Bauer im Schuljahr 2014/15 geschafft, die verschränkte und gleichzeitig die offene Unterrichtsform in ihrer Volksschule umzusetzen.

Das ist einzigartig in ganz Niederösterreich. Jetzt werden die Schüler in der verschränkten Form mit den entsprechenden Pausen am Vormittag auch am Nachmittag mit viel Liebe und Engagement unterrichtet.

„Natürlich hat es anfangs auch Lehrer gegeben, die davon nicht begeistert waren. Dafür sind andere Kolleginnen und Kollegen zu uns gekommen, die voll hinter dem Modell des verschränkten Unterrichts stehen“, erklärt Petra Bauer.

Nachmittagsbetreuung mit viel Programm

Somit wurde der klassische Hort obsolet - auch wenn die Kinder die offene Schulform besuchen. Denn die Nachmittagsbetreuung in Münchendorfs Volksschule bietet viel mehr als ein Hort. Auch bei der offenen Form haben die Schüler Lerneinheiten und können aus einem reichhaltigen Programm wählen - von Tanzen bis Basketball.

„Wir haben es geschafft, andere Möglichkeiten wie die Musikschule in die Nachmittagsbetreuung zu integrieren“, erzählt die Direktorin, denn: „Ich wollte, dass die vorwiegend mütterlichen Taxidienste endlich aufhören, damit die Kinder die Chance haben, alles in der Schule zu erledigen, Hausaufgaben inklusive.“

Nur eines muss noch zuhause erledigt werden, nämlich Lesen zu üben. Stolz ist die Direktorin auch darauf, dass die Volksschule Münchendorf als einzige öffentliche Volksschule in der Bildungsregion fünf Mitglied bei „Schule in Aufbruch“ ist. „Wir wollen eben die Stärken und Potenziale der Kinder stärken“, so Bauer.

Volksschul-Ausbau

Ausbau notwendig: Durch die verschränkte Schulform und die rasant steigenden Schülerzahlen ist eine Erweiterung der Volksschule dringend erforderlich. Eine Kommission des Landes hat den fehlenden Raumbedarf bereits festgestellt. Benötigt wird ein Raum für textiles Werken, ein Besprechungszimmer, ein Lehrerzimmer und mehr Platz für die Musikschule.

Der Fahrplan steht: Bürgermeister Josef Ehrenberger hält fest: „Wir schreiben gerade ein Lastenheft für die Planer, was haben wir für einen zusätzlichen Bedarf, der aber von der Kommission nicht zwingend festgelegt wurde, wie z.B. Küche und Speisesaal. Wir bekommen auch mehr Förderungen, wenn man einen multifunktionellen Raumbedarf berücksichtigt. Ist das geklärt, werden wir entweder einen Architektenwettbewerb oder eine Ausschreibung starten.“