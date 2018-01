Der schulische und berufliche Werdegang von Rauchfangkehrermeisterin Petra Pirringer war kein klassisch-vorgezeichneter, der direkt in eine Rauchfangkehrer-Lehre geführt hätte.

Doch letztlich gab ihr Vater, ein gelernter Rauchfangkehrer, den Anstoß, sie möge doch einmal in seinen Beruf hineinschnuppern. Petra Pirringer erzählt: „Ich habe nach der HAK-Matura eine Ausbildung zur Psychotherapeutin begonnen. Während einer Ausbildungsphase hatte ich viel Zeit. Da bin ich dem Rat meines Vaters gefolgt.“ Aus dem Hineinschnuppern wurde bald der Einstieg in eine richtige Lehre.

Als Petra bereits Gesellin war, traf sie ihren zukünftigen Mann Markus Pirringer, ebenfalls Rauchfangkehrergeselle im Rauchfangkehrerbetrieb von Helmut Fischer. „Wir sind gemeinsam bei Kehrungen unterwegs gewesen, haben beide die Meisterprüfung bestanden. Ich wollte so wie mein Mann immer mit Menschen zu tun haben“, erzählt Petra Pirringer. Als Helmut Fischer 2010 in Pension ging und für seinen Betrieb keinen Nachfolger fand, übernahmen Petra und Markus Pirringer den Betrieb, Petra Pirringer als gewerberechtliche Geschäftsführerin. 2012 fanden Petra und Markus das 1812 errichtete Haus in Münchendorf und übersiedelten die Firma von Wiener Neudorf nach Münchendorf.

Zertifizierung zum Sachverständigen

„Am Anfang haben wir gesagt, wir machen beide in der Firma alles. Doch als mein Mann zwei Zertifizierungen durchlief, habe ich den administrativen Büroaufwand übernommen“, berichtet Petra Pirringer aus der Praxis. Markus Pirringer bestand im letzen Jahr beim IBS Linz (Institut für vorbeugenden Brandschutz) eine freiwillige Zertifizierung zum Sachverständigen für den vorbeugenden Brandschutz.

Und der Betrieb ist nach EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015 zertifiziert.

2013 kam Tochter Carina auf die Welt. Trotzdem: Wenn Not am Mann ist, dann rückt die Chefin selbst mit dem Kehrbesen aus oder berät Kunden bei heizungstechnischen Fragen. Die weiblichen Rauchfangkehrermeisterinnen bleiben im Bezirk trotzdem rar. Rauchfangkehrermeisterinnen sind neben Petra Pirringer Anita Klick aus Maria Enzersdorf und Katrin Schnedl aus Perchtoldsdorf.