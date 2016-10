Voices of Musical in Brunn .

Die bekannten Musicalstars Maya Hakvoort, Marjan Shaki – nach ihrer Babypause wieder auf die Bühne zurückgekehrt – Lukas Perman und Ramesh Nair versetzen am Samstag bei „4 Voices of Musical“ die Konzertbesucher im BRUNO in Begeisterung.

Zu hören gab es neben altbekannten Klassikern auch Musicalsongs aus Tarzan, Mary Poppins, Rocky, Tanz der Vampire, Romeo und Julia, Mozart, Elisabeth und vielen anderen, musikalisch unterstützt von der hervorragenden „Voices of Musical Band“ unter Leitung von Rens Newland. Für den in Brunn lebenden Musicalstar Maya Hakvoort war es, wie Kulturreferent Gerhard Feichter bei seiner Begrüßung betonte, ein Heimspiel.

Deshalb war es ihm eine ganz besondere Freude, Hakvoort, die an diesem Tag Geburtstag hatte, am Ende ihrer Aufführung mit einer Torte zu überraschen. Sicherlich war diese Veranstaltung eines der Highlights der Saison, und auch sonst geht das BRUNO optimistisch in das kommende Jahr, wie Pressesprecherin Ulrike Nemec meint: „Veranstalter aus den unterschiedlichsten Sparten finden Gefallen an BRUNO. Die Prozesse innerhalb des Teams haben sich eingespielt und wurden optimiert um die Veranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen zu lassen.“

Highlights

Besonders freut sich das BRUNO u.a. auf Paul Pizzera am 04.11., Egon7 am 04.12. sowie Gery Seidl am 10.12.