Bei der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) zieht man bei den „Nextbikes“ erneut eine positive Bilanz. Die Leihfahrräder wurden im Zeitraum von 20. März bis 15. November 2016 insgesamt 6.906 Mal genutzt. Das entspricht einer neuerlichen Steigerung der Nutzung von neun Prozent.

Unangefochten an erster Stelle bei Ausleihen, aber auch Rückgaben, ist der Bahnhof Mödling. Mit 1.279 Mietnutzungen fährt man dort alleine rund ein Fünftel aller Ausleihen ein. Auf den Plätzen folgen mit dem Bahnhof in Liesing ebenfalls eine Zughaltestelle sowie der Schrannenplatz in Mödling.

Nachfrage in Sommermonaten besonders groß

Verhältnismäßig am geringsten genutzt werden die „Nextbikes“ in Wiener Neudorf beim Migazzi-Haus, der Laxenburgerstraße in Biedermannsdorf und an der Haltestelle „Weintraube“ in der Hinterbrühl. Allesamt verbuchen im oben genannten Zeitraum keine 45 Ausleihen.

In der Monatsstatistik war der August mit 1.270 Ausleihen am stärksten. Naturgemäß sind natürlich in den Sommermonaten von Juni bis August beziehungsweise im September die höchsten Ausleihzahlen zu verbuchen. Über zwei Drittel der Nextbiker nutzen die Leihräder für kurze Strecken, insgesamt 78 Prozent aller Fahrten dauerten unter einer halben Stunde.

Beinahe ident mit den Ausleihen verhält es sich mit den Rückgaben der „Nextbikes“. Der überwiegende Teil wurde am Mödlinger Bahnhof zurückgegeben, gefolgt von der Liesinger ÖBB-Station und dem Schlosspark Laxenburg.

Vor Nutzung ist eine Anmeldung notwendig

Die Voraussetzungen für die Nutzung der Leiräder haben sich nicht geändert. Zuerst muss man sich über die App, telefonisch unter 02742/229901 oder über die Homepage anmelden. Die Ausleihe funktioniert per App oder Hotline. Die Rückgabe ist nur an offiziellen „Nextbike“-Stationen möglich. Die erste halbe Stunde ist bis auf die Nutzung in Vösendorf kostenlos, danach kostet eine Stunde einen Euro beziehungsweise 24 Stunden zehn Euro.

www.nextbike.at