Er hat fast 1.000 Kilometer des Jakobsweges in Frankreich und Spanien durchwandert, sich für sein „Supernackt“-Programm Muskel auftrainiert, aber der Auftritt in der Promi-Millionenshow sei „eine besondere Herausforderung gewesen“, machte Wolfgang Fifi Pissecker im NÖN-Gespräch deutlich.

Unterm Strich war „alles sehr entspannt, Armin Assinger macht das super“, betonte der Kabarettist und legendäre „Hektiker“. Besonders vorbereitet habe er sich nicht: „Was man in fast 53 Jahren nicht weiß, kann man sich in wenigen Tagen auch nicht aneignen“, schmunzelte Fifi. Sein Credo laute: „Jeden Tag gscheiter schlafen gehen als man aufgestanden ist.“

Er gibt aber zu, dass er „nervöser als bei meinen Kabarettauftritten“ war und „zum ersten Mal seit meiner Lehrabschlussprüfung 1984 wieder Stress verspürt“ hat.

"Immer wieder gerne. Vor allem für den guten Zweck"

Was Pissecker aus dem Show mitnimmt? Dass Collies und Norwegische Wildkatzen Halskrausen haben, Kalifornien 1848 von Mexico an die USA gegangen ist, Queen Elisabeth II. acht Enkerl hat und man „bei einer Gastrofrage nicht zwei Joker verjuxen sollte“. In Österreich gibt es ein eigenes Gesetz über die Biersteuer ...

Was sich hinter dem „Leidenfrost-Effekt“ (Wassertropfen tanzen auf der heißen Herdplatte) ahnte Pissecker zwar, traute sich aber nicht drüber. Was blieben, waren 25.000 Euro. „Ich bin sehr zufrieden. Immer wieder gerne. Vor allem für den guten Zweck.“

Jetzt geht’s für Pissecker erneut ans Lernen. Am 1. März präsentieren er und Eva Maria Marold im Wiener Orpheum das erste gemeinsame Kabarettprogramm „Endlich!“. Am 4. April ist das Duo dann auch im Burgsaal zu Gast.