Wirft man einen Blick auf die Vorsitzenden der Gremien, lässt sich eines erkennen: die Wirtschaft ist fest in Perchtoldsdorfer Hand. Martin Fürndraht, Chef der gleichnamigen Schlosserei in der Franz Josef-Straße, ist Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling, Elisabeth Dorner, Inhaberin eines Blumenfachgeschäftes – ebenfalls in der Franz Josef-Straße – Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Seit der Vorwoche kommt auch der Obmann der „Jungen Wirtschaft“ aus der Marktgemeinde: Philipp Sladky (34), Kürschnermeister und Chef des gleichnamigen Pelzmodegeschäfts in der Wiener Gasse, folgt dem Brunner Oliver Prosenbauer, der sich zurückgezogen hat, dem Vorstand aber erhalten bleibt, nach.

Vieles soll leichter werden

Sladky hat ein neues Team aufgestellt – Stellvertreterin Claudia Hans kommt übrigens auch aus Perchtoldsdorf –, mit dem sich vieles leichter umsetzen und organisieren lässt. „Der Jahresplan steht bereits“, verkündet der Bezirksvorsitzende. Unter anderem werde es Netzwerk-Treffen aller Art geben (beim Frühstück, nach der Arbeit, in einem Autohaus, ...).

Fürs Erste ist Sladky froh, Impulse setzen zu können. „Die Mitglieder müssen merken, dass es uns gibt.“ Er hält die Institution gerade für junge Wirtschaftstreibende (bis 40 Jahre) „sehr wichtig, weil wir Infos und Tipps parat haben“. Er sei nicht zuletzt deshalb Vorsitzender geworden, weil ich „nach 13 Jahren Selbstständigkeit glaube, jüngeren Kolleginnen und Kollegen helfen zu können“.