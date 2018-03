Mit „Noch immer alles neu“ präsentiert das Perchtoldsdorfer Multitalent Isabell Pannagl (Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin) ihr bereits viertes musikalisches Kabarettprogramm.

Premiere ist am 6. März in der Perchtoldsdorfer Burg – die NÖN berichteten.

Die Vorpremiere führte Pannagl in der Vorwoche nach Berchtesgaden in Bayern. „Das war das beste Probe-Publikum, das man sich wünschen kann“, schwärmt die Künstlerin: „Es war der richtige und gute Sprung ins kalte Wasser. Verstanden haben sie alles – außer Punschkrapferl“, schmunzelt Pannagl.

Am Dienstag folgte ein weiterer Termin im „Theater am Alsergrund“, ehe es nunmehr an den letzten Feinschliff geht.

„Regisseur Bernhard Murg ist zufrieden, das Outfit ist gebügelt, ich bin bereit für die Premiere in Perchtoldsdorf.“ Für die 100-Minuten-Show sind noch wenige Tickets erhältlich.

