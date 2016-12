Seit Mai steht im Rahmen des „Ecarregio“-Initiative neben Mödling, Guntramsdorf, Brunn am Gebirge und Maria Enzersdorf auch in Perchtoldsdorf ein E-Golf zum Ausleihen parat. Das ursprünglich bis Jahresende befristete Pilotprojekt, das von der Energie- und Umweltagentur NÖ betreut, von Europcar Österreich betrieben und vom Klima- und Energiefonds mitfinanziert wird, geht in Perchtoldsdorf in die Verlängerung.

„Die Aktion ist bei uns sehr erfolgreich gelaufen“, zeigte sich Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, selbst regelmäßiger Nutzer des umweltfreundlichen Fortbewegungsmittels, zufrieden. „Wir haben aktuell 25 Nutzer, die mit dem Fahrzeug eher kurze Strecken zurücklegen. Wir als Gemeinde verfügen über eine monatliche Nutzungspauschale von 100 Stunden.“

Keine Gebühren in Kurzparkzonen

Der E-Golf – aufgrund der Anregung der Kunden nunmehr mit Kindersitzauflagen ausgestattet – steht auf einem eigens gekennzeichneten Parkplatz mit E-Ladesäule in der Plättenstraße vor der Eisarena. Wer mit dem Fahrzeug unterwegs ist, braucht in Perchtoldsdorfer Kurzparkzonen keine Gebühren entrichten.

Detail am Rande: Ab 2017 kann man mit dem E-Golf auch nach Ungarn fahren, zudem überlegen die Betreiber eine Senkung des Nachttarifes.