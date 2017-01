Perchtoldsdorf

Vor knapp einem Jahr brachte FPÖ-Gemeinderat Alexander Murlasits einen Dringlichkeitsantrag zur (Wieder-)Einführung der Schulstarthilfe für Taferlklassler ein.

Das Ansinnen wurde nunmehr gemeinsam mit allen Fraktionen im Sozialausschuss bearbeitet – mit dem Ergebnis, dass ab dem Schuljahr 2017/18 vor allem finanziell schwächer gestellte Familien 100 Euro erhalten.

"Fahr nicht fort, kauf im Ort!"

Der Zuschuss ist ausschließlich für Volksschul-Erstklassler vorgesehen und an den Erwerb von Schulartikeln bei Perchtoldsdorfer Gewerbetreibenden gebunden. „Nach dem Motto unserer freiheitlichen Gemeindepolitik ,Fahr nicht fort, kauf im Ort!’ müssen sämtliche Artikel, die für den Schulbetrieb benötigt werden im Ort erworben werden“, sieht sich Murlasits auch in seiner Initiative für die Perchtoldsdorfer Wirtschaft bestärkt.

Und: „In Anbetracht der finanziellen Belastungen, denen Familien ausgesetzt sind, war es höchste Zeit eine Entlastung auf Gemeindeebene sicherzustellen.“

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, erklärt, warum man die Forderung der FPÖ doch verfolgt habe. „Ich möchte schon betonen, dass der ursprüngliche Antrag weder über Bedeckung noch über ein Konzept verfügt hat.“ Sozialreferentin Andrea Kö, ÖVP, habe gemeinsam mit anderen Fraktionen im Ausschuss an einer machbaren Variante getüftelt; an einer, „bei der wir nicht nach dem Gießkannenprinzip Geld an alle verteilen. Das haben wir schon gehabt, das war nicht zielführend“, sagte Schuster.