Über 40 Jahre war der praktische Arzt Herbert Machacek medizinisch tätig. Daneben interessierte er sich auch stets für Politik, sei es als Ärztevertreter, ÖVP-Gemeinderat oder, wie die letzten fünf Jahre, als Landtagsabgeordneter des Teams Stronach.

Am Ende seiner politischen Laufbahn war es Machacek ein Bedürfnis, seine vielfältigen Eindrücke und persönlichen Erlebnisse im Laufe der Jahre in Buchform unter dem Titel „Diagnose und Therapie“ zu dokumentieren und damit einen Befund über die Gesundheitspolitik zu erstellen. Unterstützt wurde er dabei von seinem langjährigen Freund Herbert Vytiska.

Seine Jugend verbrachte Machacek in der Waldviertler Gemeinde Langschlag, ehe die Familie nach Wien zog. Zu Ende der Schulzeit fiel die Entscheidung, Medizin zu studieren.

Machacek hinterlässt ein Gesundheitsprogramm

Vom damaligen Landeshauptmann Siegfried Ludwig, ÖVP, ermuntert, eröffnet der junge Arzt seine erste Ordination im „Seywerth“-Haus Hochstraße 17. Seit dieser Zeit vertritt Machacek vehement und leidenschaftlich die Anliegen und Bedürfnisse seines Standes.

Deshalb engagierte sich Machacek auch in der Ärztekammer und zog für die Volkspartei in den Gemeinderat ein, wo er den ärztlichen Nachtbereitschaftsdienst etablierte. Später war er vehementer Gegner des Neubaus von zwei Spitälern in Baden und Mödling.

Im April 2013 wurde Machacek als Landtagsabgeordneter angelobt. Seither hat er im Bereich Gesundheit und Soziales sechzig Reden gehalten und Symposien organisiert. Als sein politisches Erbe hinterlässt er dem neuen Landtag ein – sein – Gesundheitsprogramm.