Perchtoldsdorf

Die Mühlgasse ist und bleibt nun einmal eine wichtige Verbindung von Kaltenleutgeben/Breitenfurt/Wien-Liesing Richtung A21/A2. Um den Fußgänger zumindest eine weitere Querungsmöglichkeit der stark frequentierten Fahrbahn zu bieten, wurde im Zuge Eisenhüttelgasse ein Fahrbahnteiler errichtet.

Der soll das etappenweise Queren der Mühlgasse ermöglichen. So weit, so gut. Was den Unmut vieler erregte, ist nicht die bauliche Einrichtung, sondern die orangefarbene Markierung, die aufgebracht wurde.

„Mangels Fußgängerfrequenz hat die Bezirkshauptmannschaft Mödling leider die Markierung eines Schutzweges abgelehnt“, bedauert Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP.

Ein Umstand, den Verkehrsreferentin Isabell Stöger im NÖN-Gespräch bestätigt. Als Kompromiss sei die orangefarbene Markierung gewählt worden. Freilich „ohne rechtlicher Bedeutung oder Konsequenz. Wir wollen damit nur aufmerksam machen, dass mit querenden Fußgängern zu rechnen ist“.