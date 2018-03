„Weit haben wir es gebracht! Das ist ein unfassbarer Skandal, der sich mitten in Perchtoldsdorf abspielt“, poltert FPÖ-Gemeinderat Alexander Murlasits.

Der Grund der Aufregung: Am Palmsonntag haben sich Muslime im Bereich des Kinderspielplatzes vor der Franz Ferdinand Hütte zum Gebet versammelt.

Für den FPÖ-Mann ein No-Go: „Es ist eine bodenlose Frechheit, dass unsere Familien und Kinder nicht einmal mehr auf den Spielplatz können, weil einige Muslime den Kinderspielplatz belagern und genau dort beten müssen – sie sollen sich einen anderen Platz suchen oder zu Hause beten, aber sicher nicht auf unserem Kinderspielplatz, das geht zu weit.“

"Ich versteh die Aufregung nicht"

Er will „den Platz im Auge behalten. Ich werde meine Laufrunden zu diesem Spielplatz verlegen und schauen, ob es zu weiteren Vorfällen kommt“.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, will die Sache nicht weiter kommentieren: „Sollte öffentliches Ärgernis erregt worden sein, ist das Sache der Polizei.“

Eine Reaktion in der Perchtoldsdorf-Facebookgruppe fällt so aus: „Ich versteh die Aufregung nicht. Die einen wedeln am Marktplatz mit Palmzweigen, die anderen beten auf der Heide. Wir haben doch Religionsfreiheit, oder?“