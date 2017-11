Polizeibeamte hielten in Perchtoldsdorf ein Fahrzeug an und unterzogen vorerst den Lenker einer Kontrolle. Alles in Ordnung. Nicht so beim Beifahrer, der sich mit einem Reisepass der Republik Gambia auswies, in dem allerdings keinerlei Vermerke (Visum, Aufenthaltstitel) zu sehen waren, die einen aufrechten Aufenthalt im Bundesgebiet erlauben würden.

Der 24-jährige Mann wurde festgenommen, in der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf erkennungsdienstlich überprüft und über Weisung des Journaldienstes ins Polizeianhaltezentrum Hernals gebracht.