Perchtoldsdorf

Dieser Schock sitzt nach wie vor tief. Das Erlebnis aufzuarbeiten, fällt schwer. Kein Wunder, hat ein Staffordshire doch den Unterschenkel einer Perchtoldsdorferin (Name der Redaktion bekannt) zerfetzt. Noch dazu der Hund der Nachbarn, zu denen die Beziehungen eigentlich gut waren. So gut, dass sie während des Urlaubs der Frau (samt Familie) das Blumengießen übernommen haben.

Rückblende: Mitte August kehrt die Familie aus dem Urlaub zurück. Es ist Abend und die Frau hört „Bellen von unserem Balkon. Natürlich habe ich sofort nachgeschaut, was da los ist“, schildert sie im NÖN-Gespräch. Weit sei sie allerdings nicht gekommen, der Hund habe schon zugepackt und sich in ihrem rechten Unterschenkel verbissen. Es sei ihr gerade noch gelungen, ihre 6-jährige Tochter vom Grundstück zu zerren: „Nicht auszudenken, was der Hund mit ihr gemacht hätte. Sie wäre jetzt vermutlich tot.“

Die Verletzungen waren schwer, wie sich im Landesklinikum Mödling herausstellte. Aufgrund der Tiefe ist die Wunde auch drei Monate nach dem Vorfall noch nicht vollständig verheilt. Zwei Monate lang war die Frau im Krankenstand, tagelang musste sie der Infektionsgefahr wegen sogar um ihr Bein bangen.

Angeblich schon mehrere Vorfälle

Am Freitag war sie erneut zur Kontrolle im Spital und kann’s nicht fassen: Der Hund – einer von vier – der ihr Bein verstümmelt hat, „läuft immer noch frei herum. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass er zugebissen hat. Nur wurden diese Vorfälle nicht gemeldet, weil man einander ja kennt“, erzählt die Dame.

Das lange Warten auf eine Reaktion der Behörden hat zumindest vorerst ein Ende. In der Vorwoche ist der Termin für die Verhandlung bekannt geworden: Mitte Dezember im Bezirksgericht Mödling.