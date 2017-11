Der Perchtoldsdorfer Wolfgang „Fifi“ Pissecker (52), Kabarettist, Schauspieler, Autor und Gründungsmitglied der legendären „Hektiker“, hat sich eine neue (Kabarett-)Partnerin angelacht. Eine, die er gut kennt, bei deren Programm „Working Mum“ er bereits Regie geführt hat: Eva Maria Marold (48), Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin und Mitglieder der „Was gibt es Neues?“-Truppe.

Ab März präsentieren die beiden ihr erstes gemeinsames Kabarettprogramm: „Endlich!“ Unter der Regie von Werner Sobotka ziehen Marold als alleinerziehende, gestresste Mutter und Pissecker als alleinlebender, gestresster Mann über ihr Leben Bilanz und besprechen selbstironisch ihre beruflichen und privaten Situationen.

Hemmungslos und offen wird dabei rekapituliert, kritisiert und philosophiert. Unter anderem demonstrieren die beiden, wie eine Kultursendung in 25 Jahren aussehen wird, warum der Weg das Ziel ist, wenn man mit einem 21 Jahre alten Opel nach Mykonos fährt, und warum in Zeiten von Tinder der Ausdruck „wisch und weg“ eine neue gesellschaftliche Bedeutung hat.

Premiere ist am 1. März im Orpheum in Wien, Heimspiele in der Burg Perchtoldsdorf gibt’s am 4. April und 22. Mai.