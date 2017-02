Perchtoldsdorf

Auch wenn das Unternehmen zum aktuellen Stand der Dinge noch nicht Stellung nehmen möchte, verdichten sich die Hinweise, dass die Suche nach einem Nachfolger für den Zielpunkt in der Brunner Straße in die Zielgerade eingebogen ist: der Lebensmitteldiskonter „Hofer“ soll nach wie vor reges Interesse zeigen – die NÖN berichteten bereits.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, würde diesen Neustart in der Brunner Gasse „natürlich sehr begrüßen. Vom Status quo – einem seit Wochen eingezäunten brachliegenden Grundstück – bin ich nicht sehr angetan“. Zudem sei das Areal „ein gelernter Standort für einen Supermarkt“, auch die Widmung sei entsprechend.

Die weitere gute Nachricht. In den Verhandlungen soll auch besprochen worden sein, dass der Parkplatz außerhalb der Betriebszeiten wieder kostenlos genutzt werden darf – ohne, dass – wie nach dem Aus für den Zielpunkt – „findige“ Geschäftsleute die Fahrzeugbesitzer mit einer Besitzstörungsklage konfrontieren. „Auch das wäre sehr in unserem Interesse“, merkte Schuster an.