Perchtoldsdorf

Der Marktplatz spielte mit seiner Geschichte und seinem einzigartigen Ambiente von je her eine bedeutende Rolle in der Ortsentwicklung: Als Ort der Begegnung, des Feierns und Zusammenkommens, wie Verkehrsreferent Christian Apl in seiner Begrüßung im Rahmen eines „Mobilitätsplenum“ im Festsaal der Burg betonte. „Wir wollen eine Bestandsaufnahme machen, um dann einen Ausblick in die Zukunft werfen zu können“.

Am Programm stand die Erstellung eines möglichen Zeitplans zur Neugestaltung des Marktplatzes, derzeit noch ohne Konzept oder gültigen Plan, aber mit Einbindung der Anrainer und der Bevölkerung.

Für den Experten Gerhard Nestler, der beispielsweise an den Wiener verkehrsberuhigten Zonen Herrengasse, Mariahilfer Straße und der Mühlbrücke beim Naschmarkt mitwirkte und dabei Erfahrungen sammelte, ist die „Stärkung der Mitte“ das Motto für die geplante Umgestaltung des Marktplatzes. Nach seiner Ansicht ist die derzeitige Nutzung „inhomogen und verbesserungswürdig“ und könnte durch eine „Begegnungszone“ verbessert werde.

„Keine 1.000 Kompromisse eingehen, sondern eine Lösung für 100 Jahre finden!“

Das bedeute aber „keineswegs einen rechtsfreien Raum, sondern, dass alle Verkehrsteilnehmer barrierefrei unterwegs sind und die Aufenthaltsqualität gesteigert wird“. Und er weiß, dass „es den Menschen nicht egal ist, was mit dem Marktplatz passiert“.

Das ließ sich auch an der angeregten Diskussion erkennen. Die Wortmeldungen des Publikums hatten etwa folgenden Inhalt: Parkplätze erhalten, den Wunsch, „nicht alles gleich fix zu machen“, den Zustrom zu regulieren und nicht nur den Marktplatz, sondern auch die angrenzenden Straßen und Plätze in die Planungen einzubeziehen; Bürgerbeteiligung inklusive.

Der ehemalige Kirchenchorleiter Heribert Bachinger (88) bekam Applaus für seine Wortmeldung: „Keine 1.000 Kompromisse eingehen, sondern eine Lösung für 100 Jahre finden!“

„Ziel ist, die Mitte zu stärken"

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, betonte: „Ziel ist, die Mitte zu stärken. Deshalb beginnen wir jetzt einmal mit einer Verwendungs- und nicht mit einer Gestaltungsdiskussion. Es muss uns doch etwas Besseres einfallen als dieses Marktplatz-Autodrom.“