NÖN: Sie waren die letzten drei Jahre Botschafter in London. Von einer knapp 9 Millionen-Einwohner-Metropole ins beschauliche Perchtoldsdorf mit 15.000 Einwohnern. Warum ist die Entscheidung für Perchtoldsdorf als Wohnort gefallen, was sind die Vorzüge der Marktgemeinde?

Martin Eichtinger: Perchtoldsdorf ist als zweitgrößte Marktgemeinde Österreichs ein richtiges Schmuckkästchen. Meine Frau und ich haben uns vor vielen Jahren in Perchtoldsdorf verliebt, weil es einen wunderschönen historischen Ortskern in einer gesunden Umwelt mit allen Annehmlichkeiten einer ausgezeichneten Infrastruktur verbindet.

Hatten Sie schon als Botschaftssekretär in Liechtenstein mit dem Bezirk Mödling zu tun? Stichwort: die Fürst Liechtenstein’schen Besitztümer in Maria Enzersdorf, Sparbach.

Eichtinger: Nein nicht direkt. Ich kenne die Botschafterin des Fürstentums in Österreich seit vielen Jahren und war oftmals in Liechtenstein zu Besuch. Das Fürstentum und Niederösterreich verbindet eine besondere Tradition und das ist der Weinbau: schließlich wird ein guter Teil des Weins der Hofkellerei des Fürsten in Wilfersdorf produziert. Außerdem gehört die Wanderung zur Burg Liechtenstein, die meine Frau und ich schon öfter gemacht haben, zu einer der schönsten des Wienerwalds.

Als ehemaliger persönlicher Sekretär von Außenminister & Vizekanzler Alois Mock kennen Sie vermutlich das Mostviertel gut. Wie sieht’s mit dem restlichen Niederösterreich aus?

Eichtinger: Ich glaube, sagen zu können, dass ich Niederösterreich sehr gut kenne. Vom Nationalpark Thayatal bis zur Buckligen Welt und von Hainburg bis zum Skifahren in Lackenhof oder zum Radfahren durch die schöne Wachau, ich habe alle Viertel von Niederösterreich besucht.

Neben den Ressorts „Wohnen“ und „Arbeit“ fallen auch „Internationale Beziehungen“ in Ihre Kompetenz. Haben Sie schon Vorstellungen, wie Sie hier Ihre Erfahrungen für NÖ einbringen werden?

Eichtinger: Niederösterreich ist international gut vernetzt und verfügt über vielfältige Kontakte weit über die Nachbarschaft und Europa hinaus. Das trifft sowohl auf die Politik zu – Stichwort: Europaforum Wachau –, als auch auf Wirtschaft mit ihren weltweit erfolgreichen Unternehmen, als auch auf die Kultur, wie etwa das Grafenegg-Festival. Diese internationalen Netzwerke werden immer wichtiger und müssen ständig weiter ausgebaut werden. Auch kann man für viele Problemstellungen die besten internationalen Lösungen studieren und für Niederösterreich nutzen. Und dann bringen internationale Kontakte Investitionen und Touristen nach Niederösterreich.

Von der Diplomatie in die Politik – Herausforderung oder nichts Ungewöhnliches?

Eichtinger: Ich unterschätze die große Herausforderung eines politischen Amts keineswegs. Ich glaube aber, dass ich durch die Erfahrungen, die ich im politiknahen Bereich, in der Diplomatie und in der Privatwirtschaft gesammelt habe, gute Voraussetzungen mitbringe. Entscheidend ist aber, dass ich seriöse Arbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Niederösterreich leiste und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Umsetzung ihres Regierungsprogrammes bestmöglich unterstütze.

Wie werden Ihre nächsten Tage und Wochen aussehen? Haben Sie sich schon persönliche Schwerpunkte in den Bereichen Arbeit und Wohnen gesetzt?

Eichtinger: Die ruhigere Osterzeit gibt mir eine gute Gelegenheit, mich intensiv einzuarbeiten und die wichtigsten Persönlichkeiten in den Bereichen meiner Zuständigkeit zu treffen. Ich habe auch schon mit Besuchen in verschiedenen Teilen Niederösterreichs begonnen. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich meine Schwerpunkte in meinen Ressorts zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen werde.

Perchtoldsdorf hat viel zu bieten. Von den unzähligen Top-Heurigen bis hin zu den vielen Veranstaltungen in der Burg. Wird man Sie auch als Privatmann im Ort sehen?

Eichtinger: Das Kulturangebot von Perchtoldsdorf ist wirklich beeindruckend. Meine Frau und ich werden es sicher so oft wie möglich nützen und freuen uns auf viele Begegnungen mit den Perchtoldsdorferinnen und Perchtoldsdorfern.