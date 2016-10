Vor fast exakt acht Jahren wurde im Aufzug des St. Pöltner Landesklinikums ein schwerbehinderter kleiner Bub aufgefunden. Von den Eltern gibt’s bis heute keine Spur. „Jimmy“, wie der Junge genannt wurde, wurde ins „Schwedenstift“ nach Perchtoldsdorf überstellt und erhielt ebendort hohen Besuch. Landeshauptmann Erwin Pröll übernahm die Patenschaft über Jimmy.

Prölls Gattin Sissi kam auf der Rückfahrt aus dem Grübeln nicht heraus: „Die räumlichen Umstände, unter denen vor allem das Personal arbeiten muss, sind unmenschlich. Da muss etwas geschehen.“

Ergo wies Pröll Otto Huber, Leiter der Abteilung „Landeskrankenanstalten und Landesheime“ an, sich der Sache anzunehmen. Der Rest ist nunmehr Geschichte, der Weg vom Leonhardiberg in die Theresienau abgeschlossen. „Der Zustand am alten Standort war keiner in eine gute Zukunft. Umso schöner ist’s, wenn man am Ziel ankommt“, merkte Pröll im Zuge der Eröffnung des „NÖ Pflege- und Förderzentrums Perchtoldsdorf“ in der Ernst Wolfram Marboe-Gasse an. Nachsatz: „Nicht ich, sondern Jimmy hat den Stein ins Rollen gebracht.“

Landeshauptmann Erwin Pröll

Kabarettistin, Schauspielerin & Sängerin Isabell Pannagl durfte den Festakt moderieren. Mit gutem Grund: „Ich habe vor zehn Jahren im Schwedenstift ein Praktikum machen dürfen. Und einen bleibenden Eindruck erhalten.“

Direktorin Ulrike Götterer merkte an: „Wir haben nicht nur den Standort und den Namen gewechselt, sondern auch neue Konzepte erstellt.“ Neben Pflege, Medizin, Therapie habe nun auch die Pädagogik entsprechenden Stellenwert eingenommen. Götterer dankte dem fast 90-köpfigen „multiprofessionellen Team“.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, konnte es sich nicht verkneifen, nochmals auf die nicht leichte Herbergsuche – ein möglicher Standort am Tirolerhof scheiterte am Widerstand einiger Anrainer – einzugehen: „Das wird nicht als Ruhmesblatt in die Ortsgeschichte eingehen. Am Ende des Tages bin ich unglaublich froh, diese gute Lösung an diesem wunderbaren Ort gefunden zu haben.“

Huber zeigte sich „unheimlich stolz auf das gesamte Team, das ich – vor allem wegen des neuen Konzepts – gequält und gefordert habe. Es ist uns ein Anliegen, Talente zu entwickeln. Bitte bleibt weiterhin dran und wissbegierig“.

In die Lobeshymnen für das Betreuungsteam stimmte auch der Landeshauptmann ein: „Diese Arbeit, mit all den Höhen und Tiefen, kann nur jemand machen, der Freude im Herzen hat.“

„Ein Haus des Heiligen Geistes“

Perchtoldsdorfs Alt-Pfarrer Ernst Freiler, der „36 Jahre lang im Schwedenstift innige Messen gefeiert hat“, erteilte dem neuen Haus gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Andreas Fasching den ökumenischen Segen: „Dieses Haus ist eine Niederlassung des Heiligen Geistes“, machte Freiler deutlich. Und Fasching ergänzte: „Gott liebt das Bunte, Originale.“

