Ein starkes Stück Perchtoldsdorf war bei den „Geschichten aus dem Wienerwald“ von Johann Strauss beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker in Wien zu hören. Daniel Ottensamer sorgte für die einleitenden Klarinetten-Töne, ehe Barbara Laister-Ebner ihren großen Auftritt hatte und das berühmte Zither-Solo beisteuerte.

Erschienen ist Laister-Ebner, die privat in der Josef Deyl-Gasse in Perchtoldsdorf unterrichtet, im feschen Dirndl. Maestro Riccardo Muti hatte sie darum gebeten, weil’s gut zum Wienerwald passe.

„Die Nervosität hielt sich erstaunlicherweise in Grenzen“, war Laister-Ebner im NÖN-Gespräch überrascht: „Am nervösesten war ich eigentlich am Weg zur ersten Probe mit den Philharmonikern. Die Proben sind dann aber alle so toll verlaufen, das hat auch die Nervosität vor dem großen Finale reduziert.“

Zudem habe es auch zwei Voraufführungen mit laufenden Kameras gegeben: „Ich konnte mich da schon einleben.“

Laister-Ebner, die oft auf Tour ist, sprach von „meinen bislang natürlich größten Auftritt. Wann sonst hat man die Gelegenheit, bei einer weltweiten Fernsehübertragung mitzuwirken? Noch dazu mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung des großartigen und äußerst sympathischen Riccardo Muti.“ Der hat sie gar mit einem Handkuss verabschiedet.

Seit Sonntagnachmittag sitzt Laister-Ebner „fast nur vor dem Computer und Handy. Die Reaktionen waren enorm. Ich beantworte ständig Glückwünsche“.