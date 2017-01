Perchtoldsdorf

Im Zusammenhang mit der Vergabe der Architektenleistung für das neu entstehende Kinderzentrum im ehemaligen „Schwedenstift“ am Leonhardiberg ortet die SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl „eine skandalöse Vorgehensweise und Täuschung“ durch Gemeinderat Alexander Nowotny, ÖVP.

Laut Plessl sei am 7. September eine Förderzusage des Landes in der Höhe von 268.000 Euro eingetroffen. Wer die Pläne verfasst habe, aufgrund derer das Land entschieden habe, sei nicht bekannt gewesen.

Am 28. September beschloss der Gemeinderat den Ankauf des Grundstückes am Leonhardiberg. „Über die Zusage der Förderung wird nichts mitgeteilt. Zum gleichen Zeitpunkt hätte man auch schon die Ausschreibung der Planungsleistungen beschließen können“, meint Plessl.

"Förderung waren zugesagt"

Am 19. Oktober stellte Nowotny im Gemeindevorstand einen Dringlichkeitsantrag zur Beauftragung eines Architekten, damit eine Machbarkeitsstudie im Hinblick auf die Förderzusage starten könne; um 28.360 Euro. „Das, obwohl das Grundstück schon gekauft und die Förderung zugesagt waren“, ärgert sich Plessl.

Am 5. Dezember wurde die Ausschreibung von Planungsleistungen „ohne Information und Einbindung des Gemeinderates veröffentlicht“. Schlusstermin: 12. Dezember, 18 Uhr. Am 14. Dezember beantragte Nowotny in der Gemeinderatssitzung die Beschlussfassung: „Er verschwieg dem Gemeinderat, dass diese Ausschreibung in Wahrheit bereits abgeschlossen war.“

Der einzige Architekt, der ein Angebot abgegeben hat, ist Hannes Toifel; er hat auch die Planungen, die Machbarkeitsstudie und die Grundlagenuntersuchung gemacht, merkte Plessl an. Es habe den Anschein, dass die gesamte Ausschreibung eben nur auf jenen Experten zugeschnitten war.

ÖVP kontert Vorwürfen: „Verzerrte Propaganda“

Nowotny hält es im NÖN-Gespräch „für traurig, dass unser Bemühen, in kürzester Zeit die Entwicklung des Schwedenstiftes für unsere Kinder unter Erringung einer auslaufenden Förderung zu gewährleisten, in eine verzerrte politische Propaganda eingebunden wird“. Das Projekt sei den Sommer über entstanden, die entsprechenden Planungen dauerten bis September. Zu diesem Zeitpunkt „waren wir weder Eigentümer, noch gab es ein entsprechendes Budget. Der Ankauf der Liegenschaft erfolgte am 23. November“, erklärte Nowotny.

Die Ausschreibung sei zudem durch ein Anwaltsbüro für Vergabeleistungen durchgeführt worden und „erfolgte aufgrund der nur auf ein Jahr befristeten, im September erteilten Förderzusage des Landes NÖ im beschleunigten Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung auf der Vergabeplattform des Landes NÖ“, so Nowotny.

Zwei Bewerber in der finalen Phase

Das Echo sei hoch gewesen: „Die Unterlagen wurden von 42 Unternehmen down

geloaded. An der Ausschreibung beteiligt haben sich jedoch nur zwei Bewerber, Architekt Hannes Toifel und ein Wiener Ziviltechnikerbüro mit dem Perchtoldsdorfer Architekturbüro Klestil als Subunternehmer, das letztlich trotz Ortsbesichtigung doch kein Angebot abgegeben hat“.