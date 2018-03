Premiere: Bei Isabell ist "Noch immer alles neu!" .

Heimspiel für die Perchtoldsdorferin: Isabell Pannagl feierte am Dienstagabend im Burgsaal die viel bejubelte Premiere ihres bereits 4. Solo-Kabarettprogramms mit dem Titel „Noch immer alles neu!“; Regie führt Bernhard Murg. Am 4. April legt Isabell einen Tour-Stopp in der Bühne Mayer in Mödling ein, am 9. Mai gibt’s ein Wiedersehen in der Burg Perchtoldsdorf.