Der unbekannte männliche Täter stürmte am Dienstag gegen 20.15 Uhr die Tankstelle in Perchtoldsdorf, bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Frau musste das Geld - die Summe ist noch nicht bekannt - in ein vom Täter mitgebrachtes Plastiksackerl stecken. Danach flüchtete der Mann in Richtung Westen.

Die Kassiererin wurde durch den Raub nicht verletzt.

Täterbeschreibung: vermutlich Ausländer, etwa 1,70 Meter groß, schwarze Haare;

Das Gesicht war mit Maske oder Schal vermummt. Bekleidet mit schwarzem Jogginganzug, am rechten Hosenbein unter dem Knie weiße Schriftzeichen. Bewaffnet mit einem Fleischmesser mit gelbem Griff.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Perchtoldsdorf unter Tel. 059133 / 342100 erbeten.