Zahlreiche Besucher am „Ball der Teufelsteiner“.

30 Jahre lang hatte Tobias Pflüger als Ballobmann das „Dirndlkränzchens“ und später den „Ball der Teufelsteiner“ zu dem gemacht, was er heute ist: einer der beliebtesten Veranstaltungen in Perchtoldsdorf. Nun trat erstmals sein Sohn 0Christoph in die (Ballobmann-)Fußstapfen. Er konnte neben den „Turmruckern“ auch das Prinzenpaar Pepi II. (Dragoner-)Nigl und seine Petra begrüßen. Unter den vielen Ehrengästen war Bürgermeister Martin Schuster, der Tobias für seine Verdienste unter dem Applaus des Publikums die „Kulturmedaille der Marktgemeinde in Gold“ verlieh.