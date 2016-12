Traurig: Österreich landet wieder nur im Mittelfeld der OECD-Staaten. Nach der letzten Studie 2012 gibt es wieder leichte Verluste. In Österreich erreichten die 15- bis 16-jährigen Schüler in Naturwissenschaften 495 Punkte (Durchschnitt von OECD), Lesen 485 (unter Durchschnitt), Mathematik 497 Punkte (über Durchschnitt).

Bei PISA in Österreich geht es weiter stets auf und ab. Fast jeder dritte getestet Schüler in Österreich gehört in zumindest einem der drei Testgebiete zur Gruppe der Risikoschüler, die „gravierende Mängel“ aufweisen.

Mehr Förderunterricht in Kleingruppen

In den Schulen in Mödling war das Ergebnis „weniger überraschend“, meint HTL-Schulleiter Harald Hrdlicka. „Bei den jährlich durchgeführten Diagnose-Checks der ersten Klassen in Deutsch, Englisch und Mathematik war auch kein besseres Ergebnis vorhanden. Ich strebe daher mehr Förderunterricht in Kleingruppen, Behandlung der Themen Lernmanagement im SOPK-Unterricht (Soziale und Persönliche Kompetenz, Anm.) und individuelle Förderung in der Nachmittagsbetreuung an“, so Hrdlicka.

Generell werden als Sofortmaßnahme ab kommendem Schuljahr in den ersten Klassen der Volksschulen Förderinstrumente eingesetzt, mit deren Hilfe Lehrer leistungsschwache Schüler unterstützen sollen. Mehr Ganztagsschulen und der geplante Ausbau der Schulautonomie sollen außerdem die stark ausgeprägte Bildungsvererbung verringern.

Gewerkschaft will Schul-Cluster einführen

Die Gewerkschaft möchte die Einführung von sogenannten Schul-Clustern von Pflichtschulen und Bundesschulen durchsetzen. Sie soll die „Bildungskraft“ der einzelnen Regionen fördern. „Wir sehen damit eine Chance, dass die Schulen miteinander vernetzt werden können. Die genauen Daten und Details für die Schulcluster stehen allerdings noch nicht fest“, meint etwa Sabine Schibl, Direktorin der Schule für Wirtschaft & Technik, in ihrer Funktion als Gewerkschafterin der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter.

Zudem wird auch zusätzliches Verwaltungspersonal gefordert, wie Antje Seidenstricker von den Fraktion Christlicher Gewerkschafter (Lehrerin in der HTL Mödling) erklärt: „Seit Jahren wird bei der Nachbesetzung des Verwaltungspersonals in der Unterrichtsverwaltung gespart. Bei Abgängen dauert es einige Monate, bis ein neuer Kollege aufgenommen werden kann.“

"Paket wird von Schulleitern abgelehnt "

Die Umsetzung der geplanten Schulreform sei mit dem derzeitigen Personalstand der Bundesschulverwaltung in Niederösterreich nicht akzeptabel, ergänzt Michael Päuerl, Direktor des Gymnasiums Keimgasse. „Das Schul-Autonomie-Projekt beinhaltet zahlreiche Maßnahmen, die Schulstandorte schwächt, anstatt sie zu stärken. Deshalb sehe ich in der Umsetzung des Schulpakets eine Bedrohung für die Qualität der Bildung in Österreich. Als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der AHS-Direktoren in NÖ weiß ich, dass dieses Paket von den Schulleitern abgelehnt wird.“ Der Mangel an Ressourcen wie Räume, zeitlicher Spielraum, Einschränkungen organisatorischer, finanzieller Art werde vieles verhindern. „Trotzdem müsste man das überdenken“, so Päuerl.