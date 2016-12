Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf den ersten September in Mödling ab. Ein 40-Jähriger tauchte mit einem Küchenmesser in einer Hotelbar in Mödling auf und drohte jemanden umbringen zu wollen. Der Barkeeper rief die Polizei, die der Mann weiter bedrohte.

Der Mann ließ sich von deren Auftreten nicht beeindrucken, soll mit dem Messer auf sie zugegangen sein. Die Beamte dürften sich massiv bedroht gefühlt haben, ein Schuss fiel - der 40-Jährige fiel angeschossen zu Boden.

Zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig

Bei einem Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt wird heute Mittwoch der Fall aufgerollt. Versuchter Mord lautetet prinzipiell die Anklage. Da der Mann jedoch zur Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht zurechnungsfähig war, beantragt Staatsanwalt Markus Bauer die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

"Ich wollte niemanden verletzen, sondern erschossen werden. Ich habe schon versucht Rattengift zu nehmen und Medikamente genommen. Im Hotel habe ich als Gast eingecheckt und wollte aus dem Fenster springen, aber das habe ich nicht geschafft", erzählte der 40-Jährige.

Seine Aussage musste von einem Dolmetsch vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Der Österreicher wurde in Papua-Neuguinea geboren, besuchte in England die Schule und landete schließlich in Österreich. Job habe er keinen. Er verbarrikadierte sich in seinem Haus, hängte die Fenster mit Decken zu, aus Angst das CIA würde aus der Ferne seine Gedanken lesen.

"Er hört jetzt noch Stimmen"

"Mein Mandant möchte mit seiner Mutter und seiner Schwester nach London ziehen und wird dort seine Medikamente weiter nehmen. Er hat 40 Jahre lang niemandem etwas getan und wird das auch weiterhin nicht tun", beteuerte sein Verteidiger. Die Sachverständige Sigrun Roßmanith untersuchte den Mann vor dem Prozess und berichtete dem Geschworenensenat: "Der Betroffene sagt, er leidet an Schluckstörungen, diese sind wahnhaft besetzt. Man hat das Gefühl, es sei lebensbedrohlich, und er hatte auch den Eindruck, das sei vom CIA gesteuert. Er hat sich ferngesteuert gefühlt über Satelliten. Er hört jetzt noch Stimmen, Geräusche - feindliche Dinge, die er nicht zuordnen kann, trotz Medikation."

Das Argument, dass er unbescholten sei, sei geradezu prototypisch. "Älter als 30, meistens männlich, unbescholten - das ist die gefährlichere Gruppe. Nie auffällig únd plötzlich durch Outburst des wahnhaften Geschehens auffallen. Alkohol als selbst falsche Medikation - schon Wilhelm Busch hat gesagt "Wer Alkohol hat auch Likör" - nur das teuflische ist, dass das die psychischen Symptome fördert."

Man könne seinen Angehörigen die Medikation und die Verantwortung nicht überlassen. Durch kleine Faktoren könne es zu einer Entgleisung kommen.

Ein Urteil wird noch am Nachmittag erwartet.