Der Schlosspark Laxenburg besteht aus vielen Wegen und Pfaden, doch die meisten Spaziergänger halten sich an ihre gewohnten Routen. Auch von Bildern lachen oft die immer gleichen Motive, sei es Forstmeisterkanal, die Franzensburg oder das Grüne Lusthaus. Wer immer seine gleiche Jogging-Runde dreht, dem kann es schon passieren, dass er vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht.

Ganz anders geht es da der Biedermannsdorferin Elisabeth Firsching. Seit 2013 bloggt sie jeden Tag über ihre Naturwahrnehmungen im Schlosspark. Der Wunsch, sich jeden Tag nach Laxenburg zu begeben, entstand aus der Tatsache heraus, dass „ich mich mehr bewegen wollte. Einen richtigen Wald gibt es ja bei uns in der Gegend erst mit dem Wienerwald. Also entschieden sich mein Mann und ich, jeden Tag den Laxenburger Schlosspark aufzusuchen“.

Doch bald keimte in Elisabeth Firsching der Wunsch, ihre Naturerlebnisse im Park mit Menschen zu teilen. Denn die Wahrnehmung der begabten Hobbyfotografin zeigt die Bäume und Pflanzen des Parks aus einer ganz anderen wie der gewohnten Perspektive.

Da werden zwei dicke Baumstämme, die eng aneinander stehen, und dort, wo der Stamm ins Erdreich verschwindet, üppig mit grünem Moos bewachsen sind, zu zwei Elefantenbeinen. Seine ganze Größe offenbart der Schlosspark, als Firsching ein Foto aus dem Flugzeug auf den Landeanflug nach Schwechat gelingt.

Elisabeth Firsching zeigt ihre Fotos auf ihrem Blog

Ihre Fotos zeigt Firsching auf ihrem Blog, also einem Online-Tagebuch, unter „Schlosspark Laxenburg Streifzüge durch Natur und Geschichte“. Dass sich Firsching mit dem Schlosspark so verbunden fühlt, ist aber auch erblich bedingt. Ihre Mutter, Landschaftsarchitektin Edit Bódi, spezialisiert auf historische Gartenanlagen, beschäftigte sich 30 Jahre lang mit der Revitalisierung und Rückführung des Parkes in seinen ursprünglich gewollten Zustand. Vater Franz Bódie war ebenfalls Garten- und Landschaftsarchitekt.

„Beim Fotografieren kann ich völlig abschalten. Es sind meine persönlichen Wahrnehmungen, die ich beschreibe.“

Der letzte Blogeintrag ist mit 31. Dezember datiert: bis vor wenigen Tagen kreuzte Elisabeth Firsching mit ihrem Mann Wolfgang durch die sieben Weltmeere.