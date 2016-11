„Wer einmal klebt, hört nie wieder auf“, erklärte Philatelie-Experte Alfred Graf vom „Briefmarkensammler Verein Favoriten“ bei der Ausstellungseröffnung im Museum, die sich ausschließlich Karten und Briefen von und nach Laxenburg widmete.

Alle Stücke stammen aus dem beeindruckenden Besitz eines emsigen Sammlers. Herbert Miller heißt der Laxenburger, der gleich in drei Marken-Vereinen Mitglied ist und schon als Jüngling seine Sammelleidenschaft entdeckte. Später spezialisierte er sich auf Laxenburg. In seinem Sammelwerk befinden sich viele internationale Stücke sowie alte Ansichtskarten, Schriften und vor allem beeindruckende Jahreszahlen. So beginnen seine Kostbarkeiten im Jahre 1677 mit der Originalunterschrift Kaiser Leopolds sowie Karls VI. und Kronprinz Rudolphs Signatur in späteren Jahrgängen. Sie alle kommunizierten natürlich portofrei.

Zu Gast war auch Peter Sinawehl, der schon unzählige Marken entworfen hat und über die Produktion Bescheid weiß.