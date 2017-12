„Das soll auch so sein! Zum Feiern gehört es aber auch, den eigenen Mist wieder mitzunehmen und entsprechend zu entsorgen“, bitten Bürgermeister LAbg. Hans Stefan Hintner und STR Franziska Olischer auch diese Jahr und wünschen ein herzliches „Prosit Neujahr“.

Denn achtlos weggeworfener Müll stellt nicht nur eine Belastung der Umwelt dar, sondern kann bei Tieren auch zu schweren Verletzungen führen. Als Erinnerung an einen „sauberen Jahreswechsel“ werden daher an besonders beliebten Plätzen Tafeln mit dem humorvollen Spruch „Jahreswechsel, Korken knallen, der Müll sollt‘ in die Tonne fallen“ aufgestellt.