„Bei der Messe haben die Kinder und Jugendlichen direkten Kontakt zu Betrieben aus der Region, und das Thema Arbeit wird positiv aufgenommen“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der NÖ Gebietskrankenkasse lud die Arbeiterkammer Niederösterreich Kinder ab dem Volksschulalter zum Mitmachen, Ausprobieren und Informieren ein. Über 30 Firmen, darunter u. a. Hofer, Austria Trend Hotel, EVN, ÖBB oder Wienerberger, und Schulen der Region gaben einen kindgerechten praxisnahen Überblick über Berufsmöglichkeiten.

Die Kinder konnten zwei Tage lang in die Berufswelt reinschnuppern, ihr handwerkliches Geschick testen und ihre Talente entdecken. „Wir können es uns nicht leisten, auf die Talente und Stärken unserer Kinder und Jugendlichen zu verzichten, wir lassen die Jugendlichen in diesen wichtigen Zukunftsthemen nicht alleine.", so Wieser.

Jugendliche bestmöglich unterstützen



„Die Vielfalt der Ausbildungen und Möglichkeiten war noch nie so groß wie jetzt. Für uns ist es wichtig, die Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen und zu betreuen. Berufsorientierung ist für uns Sozialpartner ein wichtiges Anliegen. Um im internationalen Wettbewerb mit zu halten, brauchen wir Fachkräfte “, sagt Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Gesundheit wirkt sich auf Schule und Arbeit aus

„Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen die Basis für die Gesundheit im Erwachsenenleben ist. Deshalb setzt die NÖGKK in ihrem Präventionsprogramm einen Schwerpunkt auf Kindergesundheit." , berichtet NÖGKK-Obmann-Stv. Kammerrat Michael Pap