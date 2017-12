Alle 7,5 Minuten eine Badnerbahn.

Monika Unterholzner, Vorstandsdirektorin der Wiener Lokalbahnen (WLB), machte deutlich: Ab 2025 soll die Badner Bahn auch im Abschnitt zwischen den Haltestellen Wr. Neudorf und Baden im 7,5 Minuten-Takt unterwegs sein.

Was das für den Individualverkehr bedeutet und was die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Wr. Neudorf und Guntramsdorf von der Intervallverdichtung halten, lest ihr in der Mödlinger NÖN und im E-Paper.