Das Krankenhaus-Thema, das aktuell von der FPÖ Mödling wieder aufgebauscht wird, wird sich wohl erst etwas beruhigen, wenn auch Mödlings Neubau in Betrieb gegangen ist.

Dann wird sich in der Praxis so richtig zeigen, was sich eigentlich hinter der vor Jahren und nach endlosen Diskussionen verabschiedeten Zwei-Häuser-Strategie verbirgt.

Das Landesklinikum Mödling und das Landesklinikum in Baden mit denselben Schwerpunkten zu bepacken, ist schon alleine aus wirtschaftlichen Gründen nicht zielführend und sinnlos.

Die Aufrechterhaltung der Notfallambulanz (24-Stunden, rund um die Uhr) an beiden Standorten ist allerdings unerlässlich und mitunter lebensnotwendig. Daran auch nur im Geringsten rütteln zu wollen, wäre grob fahrlässig.

Wichtig für den Patienten ist die perfekte Versorgung. Die ist in jedem Fall gegeben – wenn auch aus Sicht des Hilfesuchenden im ersten Moment umständlich: etwa, wenn der komplizierte Handbruch zwar in Mödling erstversorgt, dann aber in Baden operiert wird.