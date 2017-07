Vier Rot-Kreuz-Sanitäter aus Baden und einer aus Mödling treten von Montag bis Samstag kräftig in die Pedale. In den sechs Tagen (17. bis 22. Juli) steht eine Mega-Tour durch Niederösterreich am Programm.

Uschi Pechhacker, Lisa Widek, Barbara Martinek, Matthias Fuchs und Alexander Hopfgartner (Mödling) fahren 29 Bezirksstellen des Roten Kreuzes Niederösterreich ab. Im Rahmen dieser Radtour werden Spenden gesammelt, die der Kinderburg Rappottenstein im Waldviertel zugute kommen.

Die Tagesetappen betragen zwischen 60 und 150 km. Ausgangspunkt und Zieleinfahrt ist Baden. Wer mitfahren möchte, kann sich zu dieser außergewöhnlichen Radtour gegen ein Startgeld anmelden, das wiederum vollständig als Spende an die Kinderburg Rappottenstein übergeben wird.

„Kein Radrennen, sondern eine gemütliche Radtour “

Initiatorin und Projektleiterin Lisa Widek erklärt: „Die Kinderburg Rappottenstein wird seit sechs Jahren in Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz Niederösterreich und den Familien Abensperg und Traun betrieben. Hier können sich Familien von schwerkranken Kindern sowie Familien, die den Tod eines Familienangehörigen aufarbeiten müssen, Abstand und eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und sich von Schicksalsschlägen erholen.“

Deshalb habe man zur Unterstützung das Projekt „bike4kids“ ins Leben gerufen, das „kein Radrennen, sondern eine gemütliche Radtour mit Freunden und Gleichgesinnten werden soll“.

Das Rote Kreuz Mödling unterstützt die Aktion mit einem Informationsstand am Schrannenplatz in der Mödlinger Fußgängerzone – nicht zuletzt, weil „bike4kids“-Teammitglied Alexander Hopfgartner seit 2000 ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz Mödling ist. Das Radteam wird gegen 12.30 Uhr erwartet und von Bürgermeister Hans Stefan Hintner in Empfang genommen.

Unterstützt wird die Initiative „bike4kids“ außerdem von einer Läuferstaffel, die ebenfalls in der Mödlinger Innenstadt laufen, um ihre gesammelten Spenden zu übergeben.

Das Rote Kreuz Mödling sorgt für Stärkung und Verpflegung gegen eine freie Spende zugunsten der Aktion.

www.bike4kids.at