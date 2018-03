30 Jahre wird das „Mödlinger Stadtverkehrsmuseum“ heuer alt. Drei Jahrzehnte Aufbauarbeit liegen damit hinter dem Verein. Es wurden schrottreife Museumsfahrzeuge beschafft und aufwendig restauriert, sowie ein ausgedehnter Museumsfundus, der unter anderem ein großes Bildarchiv zum Thema enthält.

In der letzten Mitgliederversammlung wurde der „alte-neue“ Vorstand bestätigt, Peter Standenat ist weiterhin Obmann. Seit 2004 hat das Museum in einer ersten provisorischen Ausbaustufe geöffnet, um den Interessierten einen Einblick in die regionale Verkehrswelt von einst zu geben. „Problematisch war lange Jahre der bauliche Zustand des denkmalgeschützten Museumsgebäudes in der Tamussino-Straße, das vor hundert und mehr Jahren Fahrzeugen der Elektrischen Bahn Mödling-Hinterbrühl als Remise gedient hat“, so Standenat, „nun ist das Gebäude renoviert und ein Schmuckstück.“

Am Freitag wird der Gemeinderat entscheiden, ob die Mittel für die Innenrenovierung vorhanden sind, dann kann eine für 2019 geplante Ausstellung als Teil der Landesausstellung (in Wr. Neustadt) stattfinden.