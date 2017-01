„Ich hätte mir am Anfang nicht gedacht, dass ich mich mit dem Team und den Patienten dermaßen gut verstehen werde“, erzählt Felix Parsch – seines Zeichens niederösterreichischer Zivildiener des Jahres 2016 – über seine Tätigkeit im Badener Klinikum Malcherhof. Von Oktober 2015 bis Juni 2016 war der heute 21-jährige Mödlinger dort im Pflegedienst tätig, mittlerweile studiert er Rechtswissenschaften an der Universität Wien.

Seine Arbeit schildert Parsch so: „Ich war sowohl in der Organisation als auch in der Betreuung der Patienten tätig. Dabei hatte ich mit körperlich und mental eingeschränkten Menschen, das hat vom Schmerzpatienten im Rollstuhl bis zu Leuten mit Demenz gereicht, zu tun. Ich habe nicht für sie, sondern zusammen mit ihnen den Alltag gestaltet.“

"Auszeichnung kam allerdings überraschend"

Sein Engagement blieb nicht unbemerkt, zumal er auch außertourlich immer wieder Einsatz zeigte. „Die Stimmung unter dem Team und den Patienten war so gut, dass ich auch außerhalb meiner Arbeitszeiten gerne dort war. Über positive Rückmeldung habe ich mich natürlich gefreut, die Nominierung und schließlich die Auszeichnung für den ‚Zivildiener des Jahres‘ kam allerdings überraschend.“

Der Titel, verliehen von Innenminister Wolfgang Sobotka, ÖVP, wurde an Zivildiener aus allen neun Bundesländern verliehen. In Niederösterreich kam es gleich zu einem Doppel-Titel: Sowohl Felix Parsch, als auch der bei der Caritas-Flüchtlingshilfe St. Gabriel tätige Fatih Saka wurden gekürt.

Rückblickend fasst Parsch zusammen: „Ich wollte die Zeit als Zivildiener nutzen und nicht nur absolvieren. Das habe ich mir vorgenommen und das habe ich auch gemacht. Dabei wollte ich meine Arbeit auch stets gut machen und der Preis ist eine Bestätigung dafür. Viel wichtiger ist mir aber, dass ich auch heute noch Kontakt zu den Leuten von damals, sowohl vom Team als auch von den Patienten, habe.“