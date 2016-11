Als besonderes Service lädt die Einkaufsstadt Mödling an allen Einkaufssamstagen zwischen 26. November und 17. Dezember 2016 zum kostenlosen Parken in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen sowie in der Parkgarage Lerchengasse ein. Auch der Citybus verkehrt an diesen Tagen kostenlos.

Zu beachten ist allerdings, dass in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen weiterhin die maximale Parkdauer einzuhalten ist und daher eine Parkuhr gestellt werden muss.