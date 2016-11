Kurz vor dem Start des Mödlinger Adventlaufs am Sonntag musste die FF Mödling ausrücken, um lose Metallteile von einem Dach zu entfernen.

Ein Anrufer hatte die Feuerwehr darüber informiert, dass in der Elisabethstraße 2 lose Blechteile vom Dach eines Hauses fallen würden. Zu diesem Zeitpunkt hatte nicht nur der vorweihnachtliche Adventmarkt in der Altstadt bereits geöffnet, auch für den am Nachmittag geplanten Adventlauf waren schon zahlreiche Absperrgitter und Start-Ziel-Aufbauten errichtet worden.

Um den Einsatzkräften die Zufahrt zur Gefahrenstelle zu ermöglichen, mussten die Gitter und Aufbauten teilweise wieder abmontiert werden. Mittels Hubsteiger konnten anschließend die losen Teile einer Blitzfangstange vom Dach des Hauses entfernt werden. 13 Mann der Feuerwehr Mödling waren für rund zwei Stunden im Einsatz - der Adventlauf konnte danach ohne Sicherheitsrisiko durchgeführt werden.