Fahrzeugbergungen: Wehr doppelt gefordert.

Am Sonntag kurz nach Mitternacht wurden die Mitglieder der FF Sulz im Wienerwald zu einer Fahrzeugbergung in die Hauptstraße Richtung Sittendorf beordert. Aus noch unbekannter Ursache war eine Lenkerin von der Straße abgekommen, raste auf die Böschung, rammte eine Ortstafel, das Fahrzeug blieb am Dach liegen. Die verletzte Lenkerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebraucht, das Fahrzeug von der FF Sulz geborgen.

Zu Mittag rückten die Einsatzkräfte erneut aus. Auf der „Rechten Wöglerin“ war ein VW Bus von der Straße abgekommen und in Schräglage geraten. Am Einsatzort angekommen stellte sich heraus, dass sich fünf Personen mit besonderen Bedürfnissen und eine Betreuerin noch im Fahrzeug befanden. Als Erstmaßnahme wurde das Fahrzeug durch eventuelles Umkippen gestützt, die Personen einzeln aus den Fahrzeug geholt und zurück auf die Straße geleitet, wo sie in das bereitgestellte Versorgungsfahrzeug der Feuerwehr einsteigen konnten.