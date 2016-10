„The Rats are Back“ in Mödling .

Vor knapp drei Wochen feierte die Swing-Formation „The Rats are Back“ rund um die Puls4-Moderatoren Norbert Oberhauser (Baden) & Volker Piesczek (Klosterneuburg), Songcontester Eric Papilaya (Neulengbach) und Bandleader Josef "Pepe" Schütz (Losenstein bei Steyr) mit ihrer neuen Show "Bad Boys" in Wien Premiere.

Am Freitag beehrten sie die Mödlinger Stadtgalerie. Eingefädelt wurde der Gig von ihrem Ton- und Lichttechniker des Vertrauens, dem Mödlinger Richard Redl. Stadtgalerie-Chefin Doris Pikisch war ebenso begeistert wie das Publikum. Sie will die „Ratten“ im Mai erneut nach Mödling holen. In Niederösterreich sind die (Möchtegern-)„Bad Boys“ am 15. Oktober um 19.30 Uhr in der „Bühne im Hof“ in St. Pölten zu hören und sehen.