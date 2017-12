Weihnachtsgeschichte - "Vorspiel" in Wien .

Im dritten Jahr der „Weihnachtsgeschichte“ hat es die teatro-Gruppe rund um Intendant & Gründer Norberto Bertassi erstmals nach Wien verschlagen. Das „Novomatic Forum“ war am Wochenende Schauplatz des erneut adaptierten Klassikers frei nach Charles Dickens.

Wolfgang Ebner, Geschäftsführer der HTM (Hotel - und Tourismusmanagement) des Glücksspielkonzerns Novomatic und somit Gastgeber im Novomatic Forum, ist Musicalfan, hat im Vorjahr die teatro-Produktion in Mödling gesehen und den Auftritt in Wien initiiert. Jetzt geht’s für das Ensemble retour in die Mödlinger Stadtgalerie.

Premiere ist ebendort am Samstag, 16. Dezember um 16 Uhr.

Weitere Vorstellungen: Sonntag, 17. 12., 16 Uhr, Dienstag, 19.12., 18 Uhr, Mittwoch, 20.12., 18 Uhr, Donnerstag, 21.12., 18 Uhr, Freitag, 22.12., 18 Uhr, Samstag, 23.12., 11 und 16 Uhr.