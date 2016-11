Auf der Tagesordnung standen ein intensiver Austausch mit Vertretern der Bosch AG – die Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375.000 Mitarbeitern – Informationen zur Teilnahme am „Technik-fürs-Leben“Preis und ein Überblick über die Karrieremöglichkeiten bei Bosch.

Gastgeber Direktor Harald Hrdlicka merkte an: „Ich erhalte fast wöchentlich Wettbewerbs-Ausschreibungen, wir können nicht an allen teilnehmen. Aber der ,Technik-fürs-Leben’-Preis steht in der Hitliste ganz oben.“

Angelika Kiessling, Leiterin der Bosch-Unternehmenskommunikation in Österreich, berichtete: „Die HTL-Ausbildung ist eine besonders hochwertige. Mit einer Teilnahmereferenz am ,Technik-fürs-Leben-Preis im Lebenslauf gelingt der Karrierestart nach der Matura in der Regel sogar noch besser.“

HTL sorgt für exzellente Ausbildung

Carina Palenik vom Bosch-Personalmarketing hob hervor: „Eine Vielzahl meiner Kolleginnen und Kollegen haben einen HTL-Abschluss; ihre exzellente Ausbildung und Expertise stammen aus ihrer Zeit an Schulen wie der HTL Mödling.“

Die Schülerinnen und Schüler der Abteilungen Elektronik und Mechatronik nutzten die Gelegenheit, um einige ihrer Diplomarbeitsprojekte vorzustellen. Präsentationen zu einem technik-geladenen Indoor-Zeppelin, einem neuartigen Kraft-Weg-Messgerät für sogenannte Zungenkontakte, einem Flachbettplotter, einem Smartphone gesteuerten Allradfahrzeug, einem mobilen LED-Scheinwerfer und einem auf einem Luftschlauch basierenden Kollisionssystem für Industrieroboter beeindruckten die Delegation, der auch Peter Kalt, Abteilungsleiter der Entwicklung für Motorsteuergeräte, selbst Absolvent der HTL Mödling, angehörte.

Die Anmeldefrist zum 10. „Technik-fürs-Leben“-Preis läuft bis 30. November. Die talentierten Köpfe hinter den drei besten Projekten erhalten einen 6-monatigen Praktikums-Fixplatz an einem der Standorte der Bosch-Gruppe in Österreich.