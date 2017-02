Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Mödling: Vortrag. „Kribbeln und Taubheitsgefühl an Händen und Beinen bei peripheren Nervenkrankheiten“ Referent Neurologe Samy Mazhar (Gesundheitszentrum Kittsee) um 18 Uhr im Interimsspeisesaal im Keller des Landesklinikums Mödling, Neubau.

Mödling: Vortrag. „Hilfe! Mein Kind will nicht lernen“ mit Romana Gattringer um 19 Uhr im Filmsaal der VHS Mödling, Jakob Thoma Straße 20, Info: www.vhs-moedling.at.

Mödling: Kabarett. „Honigdachs“ ein Programm von Gregor Seberg um 20 Uhr in der Stadtgalerie, Karten: 0660/8234010.

Brunn am Gebirge: Info. Kindergarteneinschreibung bis 24. Februar am Gemeindeamt während der Parteienverkehrszeiten bei Astrid Herdel-Kainzmayer und Eva Kurz.

Brunn am Gebirge: Aktion. Blutspendeaktion von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr im Rot Kreuz Haus, Alexander Groß Gasse 71.

Hennersdorf: Info. Bauberatung der Gemeinde Hennersdorf von 16 bis 18 Uhr im Gemeindeamt.

Hinterbrühl: Beratung. „Schlafen und Wachen“ ein Vortrag für Eltern von Ärztin Andrea Schwaiger, Maria Zierlinger und Ilse Bichler um 14 Uhr im Anningersaal.

Maria Enzersdorf: Lesung. Literatur Jour Fixe : Oswald Gritsch liest „Rote Weste und Monokel“ Amüsantes von Roda Roda“ um 18 Uhr in der Gemeindebibliothek, Eintritt frei! 0676/88403/0.

Perchtoldsdorf: Konzert. Faschingskonzert der Franz Schmidt Musikschule „ Ich lade gern mir Gäste ein“ um 18.30 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Eintritt freie Spende! Kostümierung erwünscht!

Wiener Neudorf: Beratung. „Zahngesundheit mit Apollonia“ ein Vortrag für Eltern von 9 bis 10.30 Uhr in der Mütterberatungsstelle, Friedhofstraße 9, freier Eintritt!

Wiener Neudorf: Vortrag. „RED BIKER Sicherheitsstammtisch“: Vorgeführt werden Airbag Westen und Jacken sowie erstklassige Helme, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen und Unfällen erheblich herabsetzen., um 18 Uhr im Gasthaus „Oase“ IZ Nö-Süd Straße 197/6.

DONNERSTAG, 23. FEBRUAR

Mödling: Beratung. NÖGKK: „Rauchfrei in 5 Wochen“, Infoveranstaltung um 18 Uhr im NÖGKK Service Center, Josef Schleussner Straße 4, Anmeldung: 050899-1454 oder moedling@noegkkk.at.

Mödling: Vortrag. „Südindien, zwischen Kerala und Goa“ mit Günter Spreitzhofer. um 19 Uhr in der VHS Mödling, Jakob Thoma Straße 20.Info: www.vhs-moedling.at.

Mödling: Theater. „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, Inszenierung: Babett Arens um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Kabarett. Andrea Händler mit ihrem Programm „Ausrasten“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, Karten: 02236/24481.

Hennersdorf: Treffen. Dorferneuerung Kulturverein trifft sich um 19 Uhr im Gasthof Toyfl.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Vortrag. „Akupressur und Mikropunktur“ um 18.30 Uhr im Genossenschaftshaus Frieden, Veranstalter: Mineralien und Natur Verein Wienerwald.

Wiener Neudorf: Vortrag: „Im Namen des Islams?“ Muslime und die Herausforderung des Missbrauchs ihrer Religion durch Terroristen, Referentin Carla Amina Baghajati um 19 Uhr, Pfarrzentrum, Wiener Straße 15.

FREITAG, 24. FEBRUAR

Mödling. Aktion. Lötkurse von 16 bis 18 Uhr in der Hand.Werk.Stadt Mödling, DI Wilhelm Haßlinger-Straße 3/Stiege 2/UG (für Personen ab 10 Jahren).

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Theater. „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, Inszenierung: Babett Arens um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Konzert. Wiener Fingerstyle-Gitarrist Markus Schlesinger spielt um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22.

Breitenfurt: Vortrag. „Amphibien“ mit der Amphibienschutz Initiative Breitenfurt, um 18 Uhr im Restaurant Odysseus.

Breitenfurt: Konzert. Harry Stojka ab 19 Uhr im Stella Nova Saal in der Rudolf Steiner-Gasse.

Guntramsdorf: Kabarett. „Szenen einer Ehe“ mit dem Kabarettduo „Paaradox“ (Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl) um 20 Uhr im Musikheim, Karten im Bürgerservice erhältlich.

Hennersdorf: Aktion. Energieberatung der Gemeinde (Analyse durch einen firmenunabhängigen Energieberater) Bitte unbedingt anmelden unter 02235/81230.

Hennersdorf: Konzert. Die „Dorn-Rosen“ bestehend aus den Geschwistern Katharina, Christine und Veronika Schicho (Gitarre, Cello, Violine, Mandoliner, Kontrabass und Klavier) und Bruder Dominik Schicho am Schlagzeug mit „Weltscheibn – Hits in der Hitz“ ab 19 Uhr in der 9er Bar, Bachgasse 9. Karten: 02235/8123017, simone.schrammel@gemeinde-hennersdorf.at , www.9er-haus.at

Hinterbrühl: Konzert. Anja Bezjak und das Matyas Gayer Quartett mit Jazz Swing & Blues, um 19.30 Uhr im Anningersaal. (Kulturabo der Marktgemeinde)

Laxenburg: Vortrag. Audio Visons Show „Travel on Gravel“ eine Reise von den Goldfeldern am Klondike bis zum MacKenzie-Flussdelta am Eismeer, mit Eva Maria und Elisabeth Schindl um 19 Uhr im Gemeindesaal, Eingang Hofstraße 2.

Perchtoldsdorf: Aktion. Rot-Kreuz Einkaufsfahrt ins Outletcenter der Firma Kerkoc nach Oberwaltersdorf von 13.30 bis 17 Uhr mit Jause. Anmeldungen: 0699/14421199

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Flohmarkt. Vom Tierschutzverein Mödling und Umgebung von 9 bis 18 Uhr im Volksheim, Friedhofstraße 4.

Wienerwald/Sulz: Vortrag. Infovortrag Pferdegesundheit mit Tierärztin Elke Weissensteiner (für EPOS Pferdeosteopathie aus Klosterneuburg) um 18.30 Uhr, Linke Wöglerin 2, Sulz. Eintritt frei! Anmeldung: 02238/8210.

SAMSTAG, 25. FEBRUAR

Mödling: Fasching.

10 Uhr: Marsch des Herzogpaares samt Gefolge über die Hauptstraße, Start beim Café „Alle Neune“ in der Neudorfer Straße 14.

10.22 Uhr: Buntes Faschingstreiben vor dem Rathaus.

11 Uhr: Einzug Heinrich XVIII. in die Stadt zur Schlüsselübergabe vor dem Rathaus.

11.11 Uhr: Übernahme der Amtsgeschäfte durch Herzog XVIII.

Mödling: Konzert. „Der tapfere Ritter“ ein Kinderkonzert aus Agathes Musikkoffer um 15 Uhr in der Stadtgalerie, Kaiserin Elisabeth Straße 1, Karten: 0660/8234010.

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Mödling: Theater. Letzte Vorstellung! „Die Zofen“ von Jean Genet, mit dem „Theater zum Fürchten“, Inszenierung: Babett Arens um 19.30 Uhr im Stadttheater, Babenbergergasse 5, 02236/42999.

Mödling: Kabarett. Danny & Gerry „Our Carnival Party“, eine interaktive, englischsprachige Show mit lustigen Liedern zum Faschingsausklang um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Breitenfurt: Theater. „Froschkönig“ Marionettentheater um 17 Uhr in der Breitenfurter Marionettenbühne am Kardinal Piffl-Platz 1. Infos: 0650/9151401.

Gaaden: Tradition. Faschingsumzug ab 14 Uhr, Treffpunkt Hauptstraße 91. (Vom Gasthaus „Zu den Linden“ bis zum Kirchenplatz und zur Feuerwehr).

Gumpoldskirchen: Tradition. Faschingsmeile ab 13 Uhr rund um den Schrannenplatz.

Guntramsdorf: Theater. „Taxi, Taxi!“; eine Komödie von Ray Cooney mit der Theatergruppe Guntramsdorf um 19 Uhr im Pfarrsaal.

Hennersdorf: Tradition. Faschingsumzug des Kulturvereins, Treffpunkt ab 14 Uhr auf dem Friedhofsplatz, Start: 15 Uhr, Hauptstraße 33, Umzug durch den Ort, Labestation vor dem 9er Haus, Finale im Gasthaus Toyfl (02235/81207).

Hinterbrühl: Aktion. „Wie man Skirennläufer wird“ Einführungskurs und Teilnahme an einem Skirennen in St. Jakob am Walde, Dauer von 9 bis 14 Uhr (für Kinder von 6 bis 14 Jahren, nur in Begleitung!). Zeit : 7 bis 19 Uhr, Treffpunkt: Parkstraße/Beethovenpark. Infos: 02236/26249/24.

Laab im Walde: Tradition. Faschingsumzug ab 14 Uhr, Treffpunkt um 13.30 Uhr beim Rehazentrum, anschließend Narrentreiben am Hauptplatz mit Maskenprämierung und Tombola.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Flohmarkt. Vom Tierschutzverein Mödling und Umgebung von 9 bis 18 Uhr im Volksheim, Friedhofstraße 4.

SONNTAG, 26. FEBRUAR

Mödling: Fasching. Faschings Platzkonzert ab 13 Uhr am Josef Hyrtl-Platz vor der Waisenhauskirche mit der Blasmusik Mödling, dem Fanfarenzug Mödling und den „MÖ MÖ Vrienden“ aus Zottegrem in Belgien.

Mödling: Fasching. Großer Faschingsumzug ab 14.11 Uhr, Treffpunkt: Theresiengasse, über die Wiener Straße, Hauptstraße, Freiheitsplatz bis zur Enzersdorfer Straße. Maskentreiben vor dem Rathaus.

Mödling: Fasching. „Weintankstelle“ ab 15 Uhr im Schöffelhaus, Mannagettagasse 23.

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Gumpoldskirchen: Tradition. Faschingsgilde besucht ab 16 Uhr die Heurigen von Gumpoldskirchen.

Guntramsdorf: Theater. „Taxi, Taxi!“; eine Komödie von Ray Cooney mit der Theatergruppe Guntramsdorf um 17 Uhr im Pfarrsaal.

Kaltenleutgeben: Tradition. Faschingsumzug ab 14 Uhr, Treffpunkt: Wienergraben.

Laxenburg: Konzert. Faschingskonzert „Ich tanz mit dir in den Himmel“, Evergreens mit Lady Sunshine & Mister Moon ab 18 Uhr im Haus Elisabeth, Johannesplatz 5-6.

Perchtoldsdorf: Theater. „Die Kuh Rosmarie“ für Kinder ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum, Beatrixgasse 5a. Infos: 01/86683/400.

Wiener Neudorf: Flohmarkt. Vom Tierschutzverein Mödling und Umgebung von 9 bis 14 Uhr im Volksheim, Friedhofstraße 4.

Wiener Neudorf: Aktion. Briefmarkentauschtag der ABSV Sektion Wiener Neudorf von 9 bis 11.45 Uhr im Volksheim.

Wienerwald/Grub: Theater. Die Feuerwehr Grub lädt zum Lustspiel in drei Akten: „Die Misswahl“ mit der Theatergruppe Landjugend Hafnerberg Nöstach um 14 Uhr und um 19 Uhr in der Hauptstraße 211, Kartenbestellung unter: 0664/4111422.

MONTAG, 27. FEBRUAR

Mödling: Tradition. Faschingsfest zum Rosenmontag, ab 14 Uhr im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70.

Mödling: Kabarett. Fredi Jirkal, mit seinem Programm „Der Heimwerkerprofi“ um 20 Uhr in der Bühne Mayer, Kaiserin Elisabeth Straße 22, 02236/24481.

Gaaden: Treffen. Faschingsnachmittag ab 15 Uhr mit den Pensionisten im Gemeindesaal in der Hauptstraße 29,

Guntramsdorf: Treffen. Elterntisch, „Austausch zwischen Eltern zur Stärkung der Kompetenz und des Zusammenlebens“ von 18.30 bis 20 Uhr im Eltern Kind Zentrum in der Falkengasse 2. Infos: 0676/7500401.

Guntramsdorf: Theater. „Taxi, Taxi!“; eine Komödie von Ray Cooney mit der Theatergruppe Guntramsdorf um 19 Uhr im Pfarrsaal, Neu Guntramsdorf, Doktor Karl Renner-Straße 19, 0650/2514738.

Maria Enzersdorf: Konzert. Faschingskonzert um 14.30 Uhr im Seniorenzentrum Schloss Liechtenstein.

Wiener Neudorf: Kabarett. Die Strebersdorfer Buam beim SPÖ Rosenmontag ab 18.30 Uhr im Volksheim. Karten im Bürgerservice erhältlich.

DIENSTAG, 28. FEBRUAR

Mödling: Fasching. „Miteinander – Sketches bunt gewürfelt“ ab 15 Uhr mit Eröffnung der Kinder- und Jugendgarde des MFV, dem Fanfarenzug und Herzog Heinrich XVIII, samt Gefolge) im Raiffeisen Forum Mödling (Hauptstraße), anschließend Unterhaltung mit DJ Waldi bis 18 Uhr.

Mödling: Beratung. LebensRaum: Hilfe für pflegende Angehörige, „Die vielen Gesichter der Inkontinenz, Erfahrung, Tipps, aus der Sicht eines Betroffenen, um 18 Uhr im Hospizbüro, Josefsgasse 27, kostenfrei. 02236/864101.

Mödling: Fasching. Faschingskehraus in der Fußgängerzone ab 18.30 Uhr.

Mödling: Theater. „Bahn frei für Kasperl“ (3+) um 16 Uhr im Mödlinger Figurentheater, Pfarrgasse 2, 02236/865455.

Biedermannsdorf: Fasching. Lions Faschingsausklang am Raika-Parkplatz mit Punsch und anderen Getränken um freie Spende in der Ortsstraße 24.

Breitenfurt: Konzert. Faschingskonzert des Musikvereins Breitenfurt, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schulgasse 1.

Gumpoldskirchen: Tradition. Kinderfaschingsumzug ab 10.45 Uhr vom Kindergarten zum Rathaus. (Anschließend von 12 bis 16,30 Uhr Tanz und Spiel beim Heurigen Spaetrot in der Wiener Straße 1)

Gumpoldskirchen: Tradition. Faschingskonservierung mit Lichterzug ab 18 Uhr, Treffpunkt Schulparkplatz (Route: Schulgasse, Wiener Straße, Kirchenplatz).

Hinterbrühl: Vortrag. Auf den Spuren vom „Little House on the Prairie“ von Laura Ingalis Wilder zum „Kleinen Haus in Stadlau“ von Brigitte List, um 9 Uhr im Pfarrheim.

Maria Enzersdorf: Treffen. Faschingsnachmittag der Senioren mit Alleinunterhalter Christian Nowotny um 14.30 Uhr im Schloss Hunyadi 0650/3631122.

Wiener Neudorf: Tradition.

Faschingsverbrennen der 1. Wiener Neudorfer Faschingsgilde, Rückgabe des Rathausschlüssels um 19.11 Uhr in Elfi’s Parkcafé, Hauptstraße 26.

AUSSTELLUNGEN IM BEZIRK

Mödling: Schönberg-Haus - Dauerausstellung, jeden Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Schönberg Haus, Bernhardgasse 6. Infos: 01/7121888-31.

Mödling: „Bilder gehen auf die Reise“, Wanderausstellung des Vereins „Contrast“ im Landespflegeheim Mödling, Grenzgasse 70. Die Bilder wurden von Kindern im Rahmen einer Frühförderung erstellt .

Mödling: Fotoausstellung „Frontline“ von Chris Dematté im Museum Mödling mit dem Thema: „Die Schlacht um Moskau im Herbst und Winter des Jahres 1941“. Dauer: bis 25. März, Montag bis Donnerstag 9 bis 13 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Sonntag und Feiertag 14 bis 18 Uhr.

Mödling: Ausstellung „Der Liebe wegen ...“; Bilder auf Papier und Leinen von Ingrid Schuster in der Komm & Schau Galerie, Fleischgasse 13. Finissage: 12. März, 17 Uhr. Info: office@eineartgalerie.at, 0664/1504280.

Möding: Ausstellung „WIR“ von Christiane Tschank,

Portraits in Acryl im Raiffeisen Forum, Hauptstraße 27 bis 29. Dauer: bis 27. Februar 2017.

Mödling: Ausstellung im Haus Essinger, , Friedrich Schiller Straße 34A: Art-Installation von Mario Grubisic (lebt und arbeitet in Zagreb / Wien / Innsbruck)

und zusätzlich im Atelier Winterbilder von Hans Essinger. Öffnungszeiten: Samstag, 25. Februar, 16 bis 20 Uhr und Sonntag, 26. Februar von 15 bis 19 Uhr (Sonntag auch Zeichen-Workshop, Anmeldung: info@essingersartclub.at).

Laxenburg: „Indien im Bild von Gert Chesi“ vom Museum der Völker in Tirol, im Laxenburger Museum, Herzog Albrecht-Straße 9. Dauer: bis 11. März, jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr).

Maria Enzersdorf: „Look 4 Art“, Irene Volk-Götting, Elisabeth Dworak, Iris Bock-Halama und Helma Edmond-Malzer stellen in der „waldMeierei Liechtenstein“, Am Hausberg 1, aus. Dauer: bis 26. März. Februar: Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr, ab März von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

PFARRNACHRICHTEN

STADT MÖDLING

St. Othmar: Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr, Kindermesse in der Pfarrkirche.

St. Michael: Samstag, 25. Februar, 9.30 bis 11 Uhr „Mach mit! Gemeinsam singen, loben und preisen, für Kinder von 4 bis 11 Jahren in der Kirche.

St. Michael: Montag, 27. Februar, 16 bis 17.30 Uhr, Eltern-Kind-Treffen: Faschingsfeier in der Pfarre.

Pfarre Herz Jesu: Sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Kinderwortgottesdienst im kleinen Saal.

Pfarre Herz Jesu: Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, ökumenisches Treffen zum Bibel Lesen in den Pfarrräumen.

Evangelische Kirche:

Scheffergasse: Sonntag, 26. Februar 9.30 Uhr, Gottesdienst und Kindergottesdienst.

Waisenhauskirche: Sonntag, 26. Februar, 11.11 Uhr ökumenischer Faschingsgottesdienst.

BEZIRK MÖDLING

Achau: Sonntag, 26. Februar, 9 Uhr, Hl. Messe zum Faschingssonntag in der Pfarrkirche.

Biedermannsdorf: Mittwoch, 22. Februar, 17.30 Uhr, Rosenkranz und 18 Uhr Hl. Messe in der Pfarrhauskapelle.

Biedermannsdorf: Sonntag, 26. Februar, 10.15 Uhr, Eucharistiefeier mit Faschingspredigt in der Pfarrkirche.

Breitenfurt: Sonntag, 26. Februar, 10.30 Uhr, Hl. Messe + klangfest in der Pfarrkirche St. Bonifaz.

Brunn am Gebirge: Donnerstag, 23. Februar, 18 Uhr, Faschingsrunde der Frauenbewegung im Pfarrheim.

Brunn am Gebirge: Sonntag, 26. Februar 9.30 Uhr, Hl. Messe, anschließend Sektfrühstück der Männerbewegung.

Brunn am Gebirge: Dienstag, 28. Februar, keine Abendmesse - die Pfarrkanzlei ist nur von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Gaaden: Donnerstag, 23. Februar, 15 Uhr, Seniorenjause im Haus St. Jakob.

Gaaden: Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr, Kinderkirche in der Pfarrkirche.

Gießhübl: Dienstag, 28. Februar, 15 Uhr, Seniorenmesse mit Seniorenjause der Pfarre

Gumpoldskirchen: Samstag, 25. Februar, 18.30 Uhr, Messe mit neuen Liedern und Vorstellung der Firmkandidaten in der Pfarrkirche.

Guntramsdorf: Sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe zum Faschingssonntag mit Vorstellung der Pfarrgemeinderatskandidaten, anschließend Faschings-Pfarrcafé mit Auftritt der Pfarrball–Tanzgruppe.

Hinterbrühl: Donnerstag, 23. Februar, 19.30 Uhr, Pfarrnachmittag mit Johanna Mahler im Pfarrheim.

Kaltenleutgeben: Mittwoch, 22. Februar, 8.30 Uhr, Seniorenfaschingsfrühstück im Pfarrsaal, Pfarrgasse 5.

Laab im Walde: Sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit rhythmischen Liedern, Vorstellung der Firmkandidaten, Pfarrcafé und EZA Markt.

Laxenburg: Freitag, 24. Februar, 14.30 Uhr, evangelischer Gottesdienst im Haus Elisabeth am Johannes Platz 5-6.

Maria Enzersdorf: Mittwoch, 22. Februar, 15 Uhr, Hl. Messe für die Seniorenrunde in der Kapelle, 16 Uhr Faschingsjause der Seniorenrunde im Pfarrsaal.

Maria Enzersdorf: Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr offene Gemeinde im Gespräch, Vortrag von Dr. Georg Potyka aus seinem Buch „Nach Bagdad und weiter - ein österreichischer Botschafter im Orient“, im Pfarrsaal.

Maria Enzersdorf: Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr Faschingskindermesse, Musik: Toni Salomon & Co. 12 Uhr Pfarrcafé und Weltmarkt „fair trade“ im Pfarrsaal.

Münchendorf: Mittwoch, 22. Februar, 9 bis 11 Uhr, „Hausfrauenhimmel“, Frauen und Männer - himmlisch oder nicht, treffen sich jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr, zu Plausch, Kaffee, Tee und Kuchen im Stadel. Jeder ist herzlich willkommen!

Perchtoldsdorf: Sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, selbstgestalteter Gottesdienst der Konfirmanden in der Christ Königs-Kirche.

Perchtoldsdorf: Sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit dem Kinderchor in der Marienkirche, anschließend Brunch im Marienhof.

Vösendorf: Samstag, 25. Februar, 17 Uhr Geburtstagsmesse in der Kirche.

Vösendorf: Sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Hl. Messe mit Vorstellung der Firmkandidaten und der Pfarrgemeinderatskandidaten.

Vösendorf: Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr, Kultur & Kommunikation in der Pfarre.

Wiener Neudorf: Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, Vortrag: Im Namen des Islams?“ Referentin Carla Amina Baghajati im Pfarrzentrum.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.